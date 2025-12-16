خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راهداری استان خبر داد:

هشدار سطح قرمز هواشناسی و بارش برف و باران در استان کرمان / از سفرهای غیرضروری اجتناب شود

هشدار سطح قرمز هواشناسی و بارش برف و باران در استان کرمان / از سفرهای غیرضروری اجتناب شود
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان گفت: با توجه به هشدار سطح قرمز هواشناسی و بارش برف و باران در مناطق مختلف استان، از مردم و شهروندان درخواست می‌شود تا حدامکان از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

به گزارش ایلنا، علی عبدالهی افزود: با وجود هشدارهای ارائه شده عملاً طبیعت دست برتر را دارد و ممکن است که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای در برخی از جاده‌های استان کرمان رخ بدهد. لذا انتظار داریم که مردم از سفرهای غیرضرور پرهیز کنند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان و کاربران جاده‌ای در صورت سفر ضروری، تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند تا در شرایط بارش برف و یخبندان در برخی محورهای ارتباطی استان، اختلالی در تردد به وجود نیاید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان اظهار داشت: تا این لحظه گزارشی مبنی بر انسداد در مسیرهای شهری و روستایی استان کرمان نداشتیم، اما در صورت بسته شدن این مسیرها، همکاران این حوزه در کمترین زمان ممکن آنها را بازگشایی می‌کنند.

عبدالهی به بررسی میدانی وضعیت راه‌های شهرستان بافت اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: ساعاتی پیش در گردنه کفنوئیه در حال بررسی وضعیت جاده و شرایط این محور بودیم. خوشبختانه باران رحمت الهی در حال باریدن و تردد در این محورها برقرار است.

وی بیان داشت: بارش باران در سایر مناطق استان کرمان از جمله گردنه اسکر شهرستان رابر هم وجود دارد اما همکاران راهداری در مناطق مختلف مستقر هستند و مشکلی به لحاظ تردد وسایل نقلیه تا این لحظه در این محورها مشاهده نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان همچنین به وضعیت سایر جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: بارندگی در گردنه خانه سرخ، گور و مابقی نقاط استان کرمان نیز به صورت بارش برف است.

