مسدود شدن محور دیهوک به فردوس در خراسان جنوبی

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی به دلایل خرابی این محور مواصلاتی اشاره داشته و افزود: این بخش از جاده به دلیل خرابی زیرسازی و رویه راه در وضعیت غیرقابل استفاده قرار گرفته و کارهای مرمت و ترمیم آن در حال انجام است. در این راستا تلاش می‌شود که این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.

وی ادامه داد: تمام محورهای استان به غیر از دیهوک به دلیل بارندگی لغزنده است، از رانندگان درخواست می‌شود تا با رعایت احتیاط و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، تردد کنند. از صبح تمروز تاکنون ۶ فقره تصادف در سطح جاده‌های استان رخ داده که بر اثر این حوادث رانندگی 10 نفر مصدوم و یک نفر فوت شده است.

رییس پلیس راه استان خراسان جنوبی به اظهارنظرهای کارشناسان هواشناسی در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: به گفته کارشناسان هواشناسی، تا پایان آذر ماه سال جاری، روند بارش‌های رگباری به ویژه در مناطق شرقی و جنوب شرقی استان خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کاظمی به پیامدهایی که سامانه بارشی پیش رو با خود به همراه دارد اشاره داشته و تصریح کرد: بر اساس هشدار نارنجی صادر شده از سوی سازمان هواشناسی، بارش‌های رگباری و وزش باد شدید در این بازه زمانی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش احتمال سیلاب در برخی مناطق شود.

