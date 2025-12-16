رییس پلیس راه استان خبر داد:
مسدود شدن محور دیهوک به فردوس در خراسان جنوبی
رییس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: به دلیل آسیب دیدگی مسیر اصلی محور دیهوک به فردوس از کیلومترهای 58 تا 62، این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. به دلیل آسیب دیدگی شدید سطح آسفالت در این محور، تردد از این مسیر اصلی امکانپذیر نیست و رانندگان مجبور به استفاده از مسیرهای فرعی هستند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی به دلایل خرابی این محور مواصلاتی اشاره داشته و افزود: این بخش از جاده به دلیل خرابی زیرسازی و رویه راه در وضعیت غیرقابل استفاده قرار گرفته و کارهای مرمت و ترمیم آن در حال انجام است. در این راستا تلاش میشود که این مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شود.
وی ادامه داد: تمام محورهای استان به غیر از دیهوک به دلیل بارندگی لغزنده است، از رانندگان درخواست میشود تا با رعایت احتیاط و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، تردد کنند. از صبح تمروز تاکنون ۶ فقره تصادف در سطح جادههای استان رخ داده که بر اثر این حوادث رانندگی 10 نفر مصدوم و یک نفر فوت شده است.
رییس پلیس راه استان خراسان جنوبی به اظهارنظرهای کارشناسان هواشناسی در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: به گفته کارشناسان هواشناسی، تا پایان آذر ماه سال جاری، روند بارشهای رگباری به ویژه در مناطق شرقی و جنوب شرقی استان خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت.
سرهنگ کاظمی به پیامدهایی که سامانه بارشی پیش رو با خود به همراه دارد اشاره داشته و تصریح کرد: بر اساس هشدار نارنجی صادر شده از سوی سازمان هواشناسی، بارشهای رگباری و وزش باد شدید در این بازه زمانی میتواند موجب آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد جادهای و افزایش احتمال سیلاب در برخی مناطق شود.