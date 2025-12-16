خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس پلیس راه استان خبر داد:

مسدود شدن محور دیهوک به فردوس در خراسان جنوبی

مسدود شدن محور دیهوک به فردوس در خراسان جنوبی
کد خبر : 1728785
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: به دلیل آسیب دیدگی مسیر اصلی محور دیهوک به فردوس از کیلومترهای 58 تا 62، این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. به دلیل آسیب دیدگی شدید سطح آسفالت در این محور، تردد از این مسیر اصلی امکان‌پذیر نیست و رانندگان مجبور به استفاده از مسیرهای فرعی هستند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدامیر کاظمی به دلایل خرابی این محور مواصلاتی اشاره داشته و افزود: این بخش از جاده به دلیل خرابی زیرسازی و رویه راه در وضعیت غیرقابل استفاده قرار گرفته و کارهای مرمت و ترمیم آن در حال انجام است. در این راستا تلاش می‌شود که این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.

وی ادامه داد: تمام محورهای استان به غیر از دیهوک به دلیل بارندگی لغزنده است، از رانندگان درخواست می‌شود تا با رعایت احتیاط و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، تردد کنند. از صبح تمروز تاکنون ۶ فقره تصادف در سطح جاده‌های استان رخ داده که بر اثر این حوادث رانندگی 10 نفر مصدوم و یک نفر فوت شده است.

رییس پلیس راه استان خراسان جنوبی به اظهارنظرهای کارشناسان هواشناسی در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: به گفته کارشناسان هواشناسی، تا پایان آذر ماه سال جاری، روند بارش‌های رگباری به ویژه در مناطق شرقی و جنوب شرقی استان خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ کاظمی به پیامدهایی که سامانه بارشی پیش رو با خود به همراه دارد اشاره داشته و تصریح کرد: بر اساس هشدار نارنجی صادر شده از سوی سازمان هواشناسی، بارش‌های رگباری و وزش باد شدید در این بازه زمانی می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای و افزایش احتمال سیلاب در برخی مناطق شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری