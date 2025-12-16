۲ فوتی بر اثر ابتلا به آنفلوآنزا در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیمین خیاط زاده اظهار کرد: بیماران فوت شده هر ۲ زن سالمند دارای بیماری زمینه ای جدی بودند و سیستم ایمنی بدن آنها مقابل ویروس آنفلوآنزا مقاوم نبوده است.

وی با بیان اینکه همه ساله این نوع فوتی ها در فصل سرما مورد انتظار است، افزود: به رغم اینکه در ۲ سه روز گذشته وضعیت بیماری آنفولانزا در آذربایجان شرقی ۲ برابر آستانه هشدار قرار داشت اکنون خوشبختانه سیر صعودی شیوع بیماری کند شده و قابل کنترل است و بیمارستان ها توان مدیریت برنامه ها را دارند.

وی با تاکید بر اینکه از دورهمی های خانوادگی و برگزاری همایش ها اجتناب شود، گفت: همچنان شستشوی دست ها و استفاده از ماسک مورد تاکید است.

خیاط زاده گفت: اثرات تعطیلی مدارس به زودی خود را نشان می دهد اما آنچه که توصیه می شود در منزل ماندن کودکان است، تعطیلی مدارس به همین خاطر بوده و نباید در این هوای سرد کودکان را برای خرید یا قدم زدن بیرون برد.

وی با بیان اینکه وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا در آذربایجان شرقی کمتر از متوسط کشوری است، یادآور شد: هر سال در فصل سرما برخی بیماری های تنفسی در استان شیوع پیدا می کنند و امسال نیز آنفلوآنزا در حال افزایش است، بر اساس انتظار، ویروس هایی که جهش پیدا می کنند سرعت انتشار، سرعت انتقال و شدت بیماری بیشتری دارند، به طوری که اکنون به دلیل درگیری چند ساله با کوئید (کرونا) این جهش به تاخیر افتاده و اکنون شاهد جهش در ویروس آنفلوآنزا هستیم.

خیاط زاده افزود: نوع جهش، دیلت جهش ویروس آنفلوآنزا نوع A زیر شاخه H۳N۲ بوده و در نوع جهش شیفت این ویروس، نوع H و N تغییرات داشته و موجب شده تا گروه سنی کودکان که سابقه ایمنی ندارند و سالمندان که بیماری زمینه ای دارند، در صف نخست مستعد ابتلا به این بیماری بوده و کمی خطرآفرین باشند.

وی یادآوری کرد: دوره درمان بیماری آنفلوآنزا ۹ تا ۱۰ روز است که در چهار پنج روز نخست آن اول بیمار بدحال بوده و تب و بدن درد خواهد داشت؛ بر این اساس به شهروندان توصیه می کنیم قبل از ابتلا به بیماری واکسن بزنند؛ البته دریافت واکسن برای مادران باردار و سالمندان دارای بیماری زمینه ای در مراکز بهداشت استان رایگان بوده و بقیه باید از داروخانه ها واکسن تهیه کنند.

