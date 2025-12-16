خبرگزاری کار ایران
پیدا شدن فرد مفقودشده در سیلاب گراش

فرماندار گراش گفت: یک نفر که در پی بارش‌های شدید در سیلاب روستای آغضه مفقود شده بود در صحت و سلامت پیدا شد.

به  گزارش ایلنا، یعقوب میرزایی اظهار کرد: به محض دریافت خبر مفقود شدن این فرد نیروهای امدادی برای نجات جان او وارد عملیات شدند.

وی افزود: فرد ناپدید شده در کمال صحت و سلامتی با کمک نیروهای امدادی ستاد مدیریت بحران شهرستان گراش پیدا شد.

فرماندار گراش تصریح کرد: بخشی از مسیر را خود شخص پیموده بود و به محض دیدن او گروه های امدادی برای نجات جان فرد گمشده شتافتند.

