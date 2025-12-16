موضوعات اساسی مردم در بودجه سال 1405 مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در حاشیه سی‌ویکمین نشست خبری سخنگوی دولت که در پالایشگاه شازند برگزار شد در جمع خبرنگاران استان مرکزی، افزود: مشکلات معیشتی مردم و موضوعات اساسی مانند درمان، آموزش و مسکن جزء محورهای اصلی بودجه قرار دارد.

وی به برنامه‌ریزی‌های دولت برای بودجه سال آینده اشاره کرده و ادامه داد: جزئیات بودجه پس از جمع‌بندی و بسته‌بندی نهایی در موعد مقرر، یعنی ابتدای دی ماه سال جاری، به مجلس ارائه خواهد شد تا پس از بررسی و تصویب، راهکارهای لازم برای حل مشکلات مردم اجرایی شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: تمامی تلاش‌ها بر این است که این موضوعات به طور کامل مدنظر قرار گیرد. دولت همواره تلاش دارد برنامه‌های خود را با اولویت معیشت و رفاه مردم پیش ببرد و روند بودجه‌ریزی به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخگوی نیازهای ضروری جامعه باشد.

