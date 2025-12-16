تأکید معاون دادستان مرکز خوزستان بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق کودکان کمتوان
معاون دادستان مرکز خوزستان بر ضرورت توجه بیشتر به حقوق کودکان و تلاش برای حمایتهای جدی و مؤثر از این قشر آسیبپذیر تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بابک عیوضی معاون دادستان مرکز استان با حضور در یکی از مراکز نگهداری کودکان کمتوان ذهنی و بیسرپرست شهرستان مسجدسلیمان، از نزدیک در جریان وضعیت زندگی، نیازها و مشکلات این کودکان قرار گرفت.
وی در این بازدید با تأکید بر اهمیت حمایت همهجانبه از کودکان آسیبپذیر، اظهار داشت: کودکان کمتوان ذهنی و بیسرپرست از جمله گروههایی هستند که بیش از دیگران نیازمند توجه ویژه، حمایت مستمر و خدمات تخصصی هستند و رسیدگی به امور این قشر، وظیفهای انسانی، اجتماعی و قانونی به شمار میرود.
عیوضی افزود: حضور میدانی مسئولان در کنار این کودکان میتواند به شناسایی دقیقتر چالشها و کمبودها کمک کند و زمینهساز تصمیمگیریهای مؤثرتر برای بهبود شرایط نگهداری، آموزش و توانبخشی آنان شود.
سرپرست مجتمع شوق زندگی دادسرای مرکز خوزستان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه تصریح کرد: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم، وظیفه دارد بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با حقوق کودکان، بهویژه کودکان بیسرپرست و کمتوان ذهنی، نظارت جدی داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل یا قصور از سوی دستگاههای مسئول، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.
وی بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نهادهای حمایتی و خیرین تأکید کرد و گفت: حمایت اثربخش از این کودکان بدون همافزایی دستگاهها و مشارکت مؤثر خیرین و تشکلهای مردمی میسر نخواهد بود و باید از همه ظرفیتهای اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی آنان بهره گرفت.
عیوضی بر لزوم توجه به کرامت انسانی کودکان کمتوان ذهنی تأکید کرد و اظهار داشت: این کودکان شایسته بهرهمندی از خدمات آموزشی، درمانی، توانبخشی و روانشناختی مناسب هستند و فراهم کردن شرایط رشد، آرامش و امنیت روحی آنان باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرد.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان در جریان این بازدید، ضمن بررسی فعالیتها، ظرفیتها و چالشهای موجود، با قدردانی از تلاشهای دلسوزانه مربیان و کارکنان این مرکز، گفت: خدمت به کودکان کمتوان ذهنی و بیسرپرست اقدامی ارزشمند و ماندگار است.