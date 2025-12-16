ورود سامانه بارشی سرد از روز چهارشنبه هفته جاری در لرستان

به گزارش ایلنا، بهروز مرادپور روز سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی در این استان، بارش برف با فعالیت سامانه جدید قابل انتظار است که از روز چهارشنبه با تقویت این سامانه، بارندگی، کولاک، کاهش دما و وزش باد شدید در مناطق شمالی و نیمه شرقی پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه طی روز پنجشنبه در نیمه شرقی و تا حدودی شمال استان تقویت می‌شود اظهار داشت: روز جمعه فعالیت سامانه بارشی قوی در جنوب شرق استان پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: اثرات مخاطرات این سامانه اختلال در تردد، لغزندگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، وزش باد شدید، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید خواهد بود.

مرادپور افزود: خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها و تنظیم دما در گلخانه و مرغداری‌ها توصیه می‌شود.

