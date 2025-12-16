مدیرکل هواشناسی استان خبر داد؛
ورود سامانه بارشی سرد از روز چهارشنبه هفته جاری در لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان ازتقویت سامانه بارشی سرد از روز چهارشنبه هفته جاری در استان خبر داد و گفت: با توجه به مخاطرات پیشبینی شده، هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
به گزارش ایلنا، بهروز مرادپور روز سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی در این استان، بارش برف با فعالیت سامانه جدید قابل انتظار است که از روز چهارشنبه با تقویت این سامانه، بارندگی، کولاک، کاهش دما و وزش باد شدید در مناطق شمالی و نیمه شرقی پیش بینی میشود.
وی با بیان اینکه این سامانه طی روز پنجشنبه در نیمه شرقی و تا حدودی شمال استان تقویت میشود اظهار داشت: روز جمعه فعالیت سامانه بارشی قوی در جنوب شرق استان پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: اثرات مخاطرات این سامانه اختلال در تردد، لغزندگی معابر، کولاک برف در محورهای مواصلاتی کوهستانی، انسداد برخی نقاط، وزش باد شدید، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید خواهد بود.
مرادپور افزود: خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، مجهز بودن خودروها به سوخت و تجهیزات زمستانی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها و تنظیم دما در گلخانه و مرغداریها توصیه میشود.