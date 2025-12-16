تردد در گردنه چری با زنجیر چرخ امکان پذیر است

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی با اشاره به آماده‌باش کامل نیروهای راهداری اظهار کرد: ۴۵۰ نیروی راهدار و بیش از ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و تلاش می‌کنند تا عبور و مرور شهروندان ایمن و بدون مشکل باشد.

وی با اشاره به محورهای دارای شرایط خاص افزود: گردنه چری به دلیل بارش برف لغزنده است، همچنین محور کوهرنگ و گردنه چری با مه‌گرفتگی مواجه هستند، محور فرخشهر-شلمزار گردنه کت و مسیر شهرکرد-سورشجان گردنه خلک نیز شرایط لغزندگی دارند.

خدابخشی تأکید کرد: رانندگان در این محورها باید از زنجیر چرخ استفاده کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به صورت شبانه‌روزی فعال است و مردم، مسافران و رانندگان می‌توانند آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها را دریافت کرده و گزارش‌های خود را به مرکز اطلاع دهند.

انتهای پیام/