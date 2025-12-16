تردد در گردنه چری با زنجیر چرخ امکان پذیر است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: هماکنون تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان روان است، اما برخی گردنهها به دلیل شرایط جوی لغزنده یا مهآلود هستند.
به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای راهداری اظهار کرد: ۴۵۰ نیروی راهدار و بیش از ۳۲۷ دستگاه ماشینآلات راهداری در محورهای مواصلاتی استان فعال هستند و تلاش میکنند تا عبور و مرور شهروندان ایمن و بدون مشکل باشد.
وی با اشاره به محورهای دارای شرایط خاص افزود: گردنه چری به دلیل بارش برف لغزنده است، همچنین محور کوهرنگ و گردنه چری با مهگرفتگی مواجه هستند، محور فرخشهر-شلمزار گردنه کت و مسیر شهرکرد-سورشجان گردنه خلک نیز شرایط لغزندگی دارند.
خدابخشی تأکید کرد: رانندگان در این محورها باید از زنجیر چرخ استفاده کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها به صورت شبانهروزی فعال است و مردم، مسافران و رانندگان میتوانند آخرین اطلاعات وضعیت راهها را دریافت کرده و گزارشهای خود را به مرکز اطلاع دهند.