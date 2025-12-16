به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پشتیبانی امور دام این استان، تشکل‌ها را بازوی توانمند جهاد کشاورزی خواند و خاطرنشان کرد: تشکل‌ها فرصتی بی‌نظیر برای تنظیم مطلوب بازار هستند .

این مقام مسئول بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای هم افزایی و ارائه پیشنهادات جدید تاکید کرد و افزود: استان فارس همواره در ارائه طرح‌های ملی پیشگام بوده و اکنون نیز انتظار می‌رود با پرورش و شناسایی نیروهای توانمند در تشکل ها و پرورش و معرفی در جایگاههای ملی ، هم از منافع استان دفاع کنند و هم با هم افزایی دانش و توانمندی، پیشنهاداتی کیفی برای پیشرفت استان و کشور ارائه دهند.

وی با بیان اینکه بحران‌ها نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت و تنظیم بازار دور کند، از همکاری، همفکری و تعامل سازنده‌ای که تشکل‌های بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور دارند، تقدیر کرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کار جهادی را تداعی‌کننده تدبیر، عقلانیت و فعالیت شبانه‌روزی دانست و تصریح کرد: ساختارهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند، باعث سربلندی ما شده است و همان روحیه در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز متبلور بود، امروز نیز با همان عزم می‌توان بر چالش‌های بازار فائق آمد.

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس با حضور منوچهر توسلی عضو هیات مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مسئولین مربوطه برگزار شد و ضمن تکریم و تجلیل از فعالیت های صمد رنجبری در دوران تصدی این مدیریت، محسن محمدی کوچی به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.

