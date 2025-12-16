خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست جهاد کشاورزی فارس:

تنظیم بازار در گرو حضور پررنگ و مستمر تشکل‌های بخش کشاورزی است

تنظیم بازار در گرو حضور پررنگ و مستمر تشکل‌های بخش کشاورزی است
کد خبر : 1728477
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌ها برای تنظیم بازار محصولات اساسی، گفت: کار فردی جواب نمی‌دهد، با تعامل و برنامه‌ریزی دقیق، علاوه بر وظایف محوله برای موضوع حیاتی تنظیم بازار در استان فارس تلاش شود.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پشتیبانی امور دام این استان، تشکل‌ها را بازوی توانمند جهاد کشاورزی خواند و خاطرنشان کرد: تشکل‌ها فرصتی بی‌نظیر برای تنظیم مطلوب بازار هستند .

این مقام مسئول بر بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای هم افزایی و ارائه پیشنهادات جدید تاکید کرد و افزود: استان فارس همواره در ارائه طرح‌های ملی پیشگام بوده و اکنون نیز انتظار می‌رود با پرورش و شناسایی نیروهای توانمند در تشکل ها و پرورش و معرفی در جایگاههای ملی ، هم از منافع استان دفاع کنند و هم با هم افزایی دانش و توانمندی، پیشنهاداتی کیفی برای پیشرفت استان و کشور ارائه دهند.

وی با بیان اینکه بحران‌ها نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت و تنظیم بازار دور کند، از همکاری، همفکری و تعامل سازنده‌ای که تشکل‌های بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور دارند، تقدیر کرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کار جهادی را تداعی‌کننده تدبیر، عقلانیت و فعالیت شبانه‌روزی دانست و تصریح کرد: ساختارهایی که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفتند، باعث سربلندی ما شده است و همان روحیه در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز متبلور بود، امروز نیز با همان عزم می‌توان بر چالش‌های بازار فائق آمد.

مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس با حضور منوچهر توسلی عضو هیات مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مسئولین مربوطه برگزار شد و ضمن تکریم و تجلیل از فعالیت های صمد رنجبری در دوران تصدی این مدیریت، محسن محمدی کوچی به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری