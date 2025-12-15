سه انتصاب جدید مدیریتی در شهرداری تبریز
شهردار تبریز با صدور احکامی، سرپرستان جدید شهرداری منطقه ۱، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز و شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان را منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، طی این احکام سامان احمدزاده را به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۱ و مهدی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد.
همچنین شهردار تبریز رامین نصرالله پور را به عنوان سرپرست شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان منصوب کرد.
در احکام صادر شده از سوی شهردار تبریز از خدمات و تلاشهای مدیران پیشین این حوزهها قدردانی شده است.