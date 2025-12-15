به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان ساعتی پیش با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه سرد بارشی اعلام کرد که از صبح چهارشنبه تا اواخر وقت روز جمعه (۲۶ تا ۲۸ آذر) بارش برف و باران، رعد و برق، مه آلودی هوا، وزش تند باد لحظه‌ای، در نقاط مستعد بارش تگرگ و رعد و برق و کاهش محسوس دما بین هشت تا ۱۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام اداره هواشناسی اصفهان، فعالیت این سامانه بارشی که ماهیت جنوبی دارد همه مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، سمیرم، فریدونشهر، فریدن (داران)، بویین میان دشت، اسلام آباد موگویی، گلپایگان، خوانسار، باغبهادران، چادگان، شاهین شهر و میمه، نجف آباد، مورچه خورت، لنجان (زرین شهر)، کبوتر آباد، دهق، شهرضا، دهاقان، نطنز، اردستان، بادرود، آران و بیدگل، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، کاشان، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، نائین و ورزنه را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان نسبت به وقوع احتمالی مخاطرات جوی مانند اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی و ناوگان زمینی، هوایی و ریلی استان، لغزندگی جاده‌ها به ویژه در مناطق برف گیر و راه‌های روستایی ومناطق سردسیر به سبب بارش برف و کولاک (و سرچشمه‌های استان‌های مجاور)، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، جاری شدن روان آب، وزش تند باد موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی، فشار بر حامل‌های انرژی و سوخت،،یخبندان و کاهش محسوس دما هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان از انجام سفرهای غیر ضرور طی پایان هفته بپرهیزند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، خودداری افراد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در گردنه‌های سردسیر، آمادگی شهرداری‌ها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی استحکام سازه‌ها، آمادگی شرکت‌های تأمین سوخت استان تاکید کرده است.

