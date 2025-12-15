استاندار قزوین:
50 درصد از شویندههای کشور در قزوین تولید میشود
استاندار قزوین از تولید 50 درصد شویندههای مورد نیاز کشور در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری روز دوشنبه در حاشیه سفر سخنگوی دولت به استان و افتتاح یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی کاسپین قزوین، در جمع خبرنگاران قزوین، اظهار کرد: همزمان با سفر سخنگوی دولت خط تولید جدید یک واحد آرایشی و بهداشتی با سرمایهگذاری چهار میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.
وی با اشاره به تولید 90 نوع محصول آرایشی و بهداشتی در این واحد تولیدی، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود خط تولید جدید سالانه حدود یک میلیون دلار به کشورهای عربی و روسیه صادرات داشته باشد که انجام این کار گامی مهم و موثر در جهت توسعه تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور محسوب میشود.
نوذری با بیان اینکه 50 درصد از نیاز شویندههای کشور در استان قزوین تولید می شود، تصریح کرد: استان قزوین در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی سهم قابل توجهی دارد و بخشی از این تولیدات به بازارهای خارجی صادر میشود.
این مسوول با اشاره به رویکرد حل مسایل صنعتی در استان، یادآور شد: هر هفته در جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد بررسی قرار میگیرد و با پیگیریهای مستمر، زمینه رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آنها فراهم میشود و این روند در قزوین با قوت خود ادامه خواهد داشت.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با محوریت حمایت از بخش خصوصی و توسعه شرکتهای دانشبنیان، برنامههای گستردهای برای تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی در دست اجرا دارد و استان قزوین بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا میکند.