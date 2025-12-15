خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

50 درصد از شوینده‌های کشور در قزوین تولید می‌شود

50 درصد از شوینده‌های کشور در قزوین تولید می‌شود
کد خبر : 1727891
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین از تولید 50 درصد شوینده‌های مورد نیاز کشور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری روز دوشنبه در حاشیه سفر سخنگوی دولت به استان و افتتاح یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی کاسپین قزوین، در جمع خبرنگاران قزوین، اظهار کرد: همزمان با سفر سخنگوی دولت خط تولید جدید یک واحد آرایشی و بهداشتی با سرمایه‌گذاری چهار میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.

وی با اشاره به تولید 90 نوع محصول آرایشی و بهداشتی در این واحد تولیدی، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود خط تولید جدید سالانه حدود یک میلیون دلار به کشورهای عربی و روسیه صادرات داشته باشد که انجام این کار گامی مهم و موثر در جهت توسعه تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود.

نوذری با بیان اینکه 50 درصد از نیاز شوینده‌های کشور در استان قزوین تولید می شود، تصریح کرد: استان قزوین در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی سهم قابل توجهی دارد و بخشی از این تولیدات به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

این مسوول با اشاره به رویکرد حل مسایل صنعتی در استان، یادآور شد: هر هفته در جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با پیگیری‌های مستمر، زمینه رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آن‌ها فراهم می‌شود و این روند در قزوین با قوت خود ادامه خواهد داشت.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با محوریت حمایت از بخش خصوصی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی در دست اجرا دارد و استان قزوین به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری