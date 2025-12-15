به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری روز دوشنبه در حاشیه سفر سخنگوی دولت به استان و افتتاح یک واحد تولیدی آرایشی و بهداشتی در شهر صنعتی کاسپین قزوین، در جمع خبرنگاران قزوین، اظهار کرد: همزمان با سفر سخنگوی دولت خط تولید جدید یک واحد آرایشی و بهداشتی با سرمایه‌گذاری چهار میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.

وی با اشاره به تولید 90 نوع محصول آرایشی و بهداشتی در این واحد تولیدی، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود خط تولید جدید سالانه حدود یک میلیون دلار به کشورهای عربی و روسیه صادرات داشته باشد که انجام این کار گامی مهم و موثر در جهت توسعه تجارت خارجی و ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود.

نوذری با بیان اینکه 50 درصد از نیاز شوینده‌های کشور در استان قزوین تولید می شود، تصریح کرد: استان قزوین در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی سهم قابل توجهی دارد و بخشی از این تولیدات به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

این مسوول با اشاره به رویکرد حل مسایل صنعتی در استان، یادآور شد: هر هفته در جلسات ستاد تسهیل، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با پیگیری‌های مستمر، زمینه رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آن‌ها فراهم می‌شود و این روند در قزوین با قوت خود ادامه خواهد داشت.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با محوریت حمایت از بخش خصوصی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت تولید داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی در دست اجرا دارد و استان قزوین به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می‌کند.

