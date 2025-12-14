خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خراسان رضوی خبر داد:

تصادف 2 خودروی پراید در مشهد و راهی شدن 6 نفر به بیمارستان

تصادف 2 خودروی پراید در مشهد و راهی شدن 6 نفر به بیمارستان
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی گفت: حادثه تصادف 2 خودرو سواری در پل گاراژدارهای مشهد سبب مصدومیت 6 نفر و انتقال آنها به بیمارستان شد.

به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: این حادثه حوالی ساعت 18 عصر امروز 23 آذر ماه رخ داد که تمامی مصدومان توسط 2 دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

انتهای پیام/
