رئیس اورژانس استان خراسان رضوی خبر داد:
تصادف 2 خودروی پراید در مشهد و راهی شدن 6 نفر به بیمارستان
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی گفت: حادثه تصادف 2 خودرو سواری در پل گاراژدارهای مشهد سبب مصدومیت 6 نفر و انتقال آنها به بیمارستان شد.
به گزارش ایلنا، محمد علیشاهی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: این حادثه حوالی ساعت 18 عصر امروز 23 آذر ماه رخ داد که تمامی مصدومان توسط 2 دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.