رئیس اورژانس استان خراسان رضوی خبر داد:

تصادف 2 خودروی پراید در مشهد و راهی شدن 6 نفر به بیمارستان

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی گفت: حادثه تصادف 2 خودرو سواری در پل گاراژدارهای مشهد سبب مصدومیت 6 نفر و انتقال آنها به بیمارستان شد.