هشدار جوی سطح قرمز در هرمزگان؛ آمادهباش کامل مدیریت بحران استان
مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان با صدور هشدار قرمز هواشناسی از بارشهای شدید، سیلاب رودخانهها و انسداد موقت راههای روستایی در بازه زمانی سهشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۸ آذرماه خبر داد و از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی و پرهیز از ترددهای غیرضروری، ضمن حفظ سلامت خود، زمینه مدیریت مؤثر بحران احتمالی را فراهم کنند.
به گزارش ایلنا، مهرداد حسنزاده، عصر یکشنبه علام کرد: بارش رحمت الهی در سطح استان پیشبینی شده و هشدار سطح قرمز شماره یک هواشناسی برای بازه زمانی سهشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۸ آذرماه صادر شده است.
وی تأکید کرد که مناطق اثر مخاطره شامل رودخانهها، مسیلها و مناطق پاییندست بوده و این بارشها میتواند به سیلابی شدن رودخانههای فصلی، رعد و برق، گرفتگی معابر و انسداد موقت راههای روستایی منجر شود.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان افزود: به دستور استاندار و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، جلسه فوقالعاده ستاد بحران با حضور تمامی اعضا برگزار شد و تمهیدات لازم برای پاسخ مؤثر به مخاطرات پیشرو اتخاذ شد. از جمله اقدامات پیشبینیشده میتوان به لغو مرخصی و ماموریت همه اعضای ستاد، برگزاری جلسات ستاد بحران در سطح شهرستانها، برگزاری کمیتههای بحران دستگاههای اجرایی، آمادهسازی تجهیزات امدادی و ماشینآلات سنگین، تأمین سوخت جایگاهها، توزیع کالاهای اساسی و اقلام ضروری، پیشبینی اسکان اضطراری در مناطق پرخطر و استقرار تیمهای عملیاتی در نقاط حساس استان اشاره کرد.
وی همچنین تأکید کرد: هشدار نارنجی جوی و دریایی که روز جمعه صادر شده برای استان معتبر خواهد بود و سامانه بارشی تا فردا در سطح استان فعال خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان با ارائه توصیههای ایمنی به شهروندان گفت: شهروندان عزیز ضمن پرهیز از تردد، توقف و اسکان در حریم رودخانهها و مسیرهای پاییندست، انجام سفرهای غیرضروری، صعود به ارتفاعات و فعالیتهای دریایی، اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مراجع رسمی شامل روابط عمومی استانداری، صدا و سیمای مرکز هرمزگان و خبرگزاریهای معتبر دنبال کنند.
وی تأکید کرد: با آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و عملیاتی استان، همراهی مردم و رعایت توصیههای ایمنی، مدیریت شرایط پیشبینیشده به شکل مؤثر انجام خواهد شد و شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را به مراکز امدادی یا واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران استان اعلام کنند.
حسنزاده در پایان، با قدردانی از مشارکت همیشگی مردم استان در حوادث طبیعی گفت: با آمادگی کامل ستاد بحران و اقدامات پیشگیرانه اتخاذشده، اطمینان داریم که پیامدهای بارشهای شدید به حداقل خواهد رسید و از همه شهروندان انتظار داریم هشدارها را جدی بگیرند.