انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی

کد خبر : 1727611
در مجمع عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس این کانون انتخاب شدند. در این مجمع پس از استماع گزارش فعالیت 2 سال گذشته توسط رئیس کانون، پانزدهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون نیز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در فرایند برگزاری مجمع عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، پس از برگزاری انتخابات و شمارش آراء، افراد انتخاب شده برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی انتخاب شدند و در این کانون فعالیت خواهند داشت.

بر این اساس، علی زند رئیس فعلی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و عضو هیئت مدیره کانون عالی کشور، علی اصغر ذاکر عضو شورای اسلامی کار شرکت صنایع ریخته‌گری ساوه، فخرالدین مظاهری عضو شورای اسلامی کار شهرداری کلانشهر اراک، به ترتیب بیشترین آراء را کسب کردند.

همچنین علیرضا یساولی عضو شورای اسلامی کار صنایع آذرآب اراک، دانیال رحیمی عضو شورای اسلامی کار شرکت گام، جواد محمدی عضو شورای اسلامی کار شرکت آب‌وفاضلاب ساوه و مجید صفری دهکردی عضو شورای اسلامی کار شرکت واگن پارس مبنا، از دیگر اعضایی هستند که به ترتیب بیشترین آراء را کسب کردند.

ابوذر کریمی از شرکت هپکو و حسین دارابی از ایرالکو نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین امید فیروزی از شرکت آب‌وفاضلاب اراک، مهدی زال عضو شورای اسلامی کار شرکت دوده صنعتی و داود ایمانی از شرکت ذوب بریس خمین به مدت یک سال به عنوان بازرس انتخاب شدند.

