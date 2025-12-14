روند نزولی موج ابتلا به آنفلوانزا در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد جواهری به روند کاهشی تعداد مبتلایان به آنفلوانزا اشاره داشته و افزود: در بازه زمانی 2 روز گذشته از 75 مراجعه کننده به مراکز درمانی استان مرکزی نمونه‌گیری انجام شد که 25 مورد آن مثبت گزارش شده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش بار بیماری نسبت به هفته‌های ابتدایی آذر ماه است.

وی ادامه داد: در هفته نخست آذر ماه تمامی تخت‌های بستری مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی تکمیل شده بود. اما با همکاری مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اکنون بخش قابل توجهی از تخت‌های بستری خالی شده و در پی این اتفاق فشار بر کادر درمان نیز کاهش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، درصد موارد مثبت آنفلوانزا که پیش از این 35 درصد بود، اکنون به 33 درصد رسیده که با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، انتظار افزایش قابل توجهی در این حوزه وجود ندارد.

جواهری تصریح کرد: ادامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و مراجعه به موقع بیماران دارای علائم تنفسی به پزشک می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید بیماری جلوگیری کند. دستگاه‌های بهداشتی استان وضعیت را به صورت روزانه رصد می‌کنند و آمادگی کامل برای مدیریت شرایط وجود دارد.

