معاون بهداشت علوم پزشکی استان خبر داد:

روند نزولی موج ابتلا به آنفلوانزا در استان مرکزی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: در بازه زمانی روزهای اخیر موج ابتلا به آنفلوانزا در این استان روند نزولی پیدا کرده و وضعیت مراکز درمانی نسبت به هفته‌های گذشته آرام‌تر شده است. در هفته سوم آذر ماه میزان مراجعه بیماران و تعداد مبتلایان در سطحی ثابت قرار گرفت و از حالت افزایشی خارج شد.

به گزارش ایلنا، جواد جواهری به روند کاهشی تعداد مبتلایان به آنفلوانزا اشاره داشته و افزود: در بازه زمانی 2 روز گذشته از 75 مراجعه کننده به مراکز درمانی استان مرکزی نمونه‌گیری انجام شد که 25 مورد آن مثبت گزارش شده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش بار بیماری نسبت به هفته‌های ابتدایی آذر ماه است.

وی ادامه داد: در هفته نخست آذر ماه تمامی تخت‌های بستری مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی تکمیل شده بود. اما با همکاری مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اکنون بخش قابل توجهی از تخت‌های بستری خالی شده و در پی این اتفاق فشار بر کادر درمان نیز کاهش یافته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، درصد موارد مثبت آنفلوانزا که پیش از این 35 درصد بود، اکنون به 33 درصد رسیده که با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم، انتظار افزایش قابل توجهی در این حوزه وجود ندارد.

جواهری تصریح کرد: ادامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ و مراجعه به موقع بیماران دارای علائم تنفسی به پزشک می‌تواند از شکل‌گیری موج جدید بیماری جلوگیری کند. دستگاه‌های بهداشتی استان وضعیت را به صورت روزانه رصد می‌کنند و آمادگی کامل برای مدیریت شرایط وجود دارد.

