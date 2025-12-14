بازدید شبانه پلیس‌ ‌فردیس از 520 واحد صنفی/پلمب 63 واحد متخلف

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ فرج‌اله اسدالهی با اشاره به پلمب صنوف غیر مجاز، اظهار داشت: با هدف تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین اصناف، طرح کنترل و نظارت شبانه بر واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی طی یک ماه گذشته در شهرستان فردیس به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس به بازدید شبانه از 520 واحد صنفی در این مدت اشاره کرد و گفت: 179 مورد از این بازدیدها بصورت محسوس و 341 مورد نیز بصورت نامحسوس انجام گرفت.

وی بیان داشت: در این طرح برای تعداد 135 واحد اخطار پلمب صادر و 63 واحد صنفی متخلف نیز به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و برابر مفاد 27 و 28 قانون نظام صنفی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

این مقام انتظامی هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق پلیس، کلیه واحدهای صنفی سطح شهرستان فردیس مورد بازدید قرار خواهند گرفت.

سرهنگ اسدالهی در پایان از تمامی مردم و متصدیان اصناف درخواست کرد: هشدارهای لازم و تدابیر لحاظ شده در رابطه با رعایت قوانین و مقررات صنفی را جدی بگیرند و گزارشات خود مبنی بر تخلفات صنفی را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

انتهای پیام/