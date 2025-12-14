به گزارش ایلنا، سردار حمید هداوند با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام گزارش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز مبنی بر ثبت غیرواقعی مقادیر قابل توجهی گندم در سامانه «سیفا» و تخلف یکی از کارکنان این اداره، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یکی از کارکنان اداره غله استان که به‌عنوان کاربر باسکول مسئول ثبت ورودی گندم و روغن در سامانه سیفا بوده، با همدستی یک راننده کامیون و از طریق تبانی، بدون ورود محموله‌ها به اداره غله، اقدام به ثبت غیرواقعی بار در سامانه کرده و محموله‌های گندم و روغن را در محل دیگری به فروش می‌رساندند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به نتایج تحقیقات تخصصی پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: برابر بررسی‌ها و گزارش اداره‌کل غله استان، طی دو سال گذشته، در مجموع ۱۲۲ مورد بارگیری گندم از استان‌های مختلف با وزن بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن و همچنین دو محموله روغن خام آفتابگردان به‌صورت غیرواقعی در سامانه سیفا ثبت شده است.

سردار هداوند با بیان اینکه کارشناسان ارزش این پرونده را ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهم اصلی پس از افشای موضوع متواری شده بود که با تلاش شبانه‌روزی مأموران و شناسایی محل تردد وی در چند استان، سرانجام دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی استان البرز منتقل شد.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده، همدست متهم نیز دستگیر و مشخص شد این افراد با فروش اموال بیت‌المال، اقدام به خرید چند دستگاه خودروی لوکس و یک واحد مسکونی به نام اقوام خود کرده‌اند که تمامی این اموال شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد، برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

