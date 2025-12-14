خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در استان البرز لو رفت؛

خیانت در امانت بیت‌المال/کلاهبرداری ۷۴۰ میلیاردی با ثبت صوری گندم در سامانه دولتی

خیانت در امانت بیت‌المال/کلاهبرداری ۷۴۰ میلیاردی با ثبت صوری گندم در سامانه دولتی
کد خبر : 1727511
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از کشف یک پرونده کلاهبرداری به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال و دستگیری متهم اصلی و همدست وی در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حمید هداوند با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام گزارش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز مبنی بر ثبت غیرواقعی مقادیر قابل توجهی گندم در سامانه «سیفا» و تخلف یکی از کارکنان این اداره، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یکی از کارکنان اداره غله استان که به‌عنوان کاربر باسکول مسئول ثبت ورودی گندم و روغن در سامانه سیفا بوده، با همدستی یک راننده کامیون و از طریق تبانی، بدون ورود محموله‌ها به اداره غله، اقدام به ثبت غیرواقعی بار در سامانه کرده و محموله‌های گندم و روغن را در محل دیگری به فروش می‌رساندند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به نتایج تحقیقات تخصصی پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: برابر بررسی‌ها و گزارش اداره‌کل غله استان، طی دو سال گذشته، در مجموع ۱۲۲ مورد بارگیری گندم از استان‌های مختلف با وزن بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن و همچنین دو محموله روغن خام آفتابگردان به‌صورت غیرواقعی در سامانه سیفا ثبت شده است.

سردار هداوند با بیان اینکه کارشناسان ارزش این پرونده را ۷۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: متهم اصلی پس از افشای موضوع متواری شده بود که با تلاش شبانه‌روزی مأموران و شناسایی محل تردد وی در چند استان، سرانجام دستگیر و به پلیس امنیت اقتصادی استان البرز منتقل شد.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده، همدست متهم نیز دستگیر و مشخص شد این افراد با فروش اموال بیت‌المال، اقدام به خرید چند دستگاه خودروی لوکس و یک واحد مسکونی به نام اقوام خود کرده‌اند که تمامی این اموال شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد، برابر قانون و با قاطعیت برخورد می‌کند و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری