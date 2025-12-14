خبرگزاری کار ایران
تصادف تیبا و پراید در مسیر ایذه به پیان ۶ مصدوم برجا گذاشت

کد خبر : 1727509
بر اثر برخورد دو خودروی تیبا و پراید در روستای دهنو از توابع مسیر ایذه به پیان، ۶ نفر مصدوم و به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، ساعت ۱۱:۱۸ دقیقه امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴، یک فقره تصادف بین دو خودروی تیبا و پراید در روستای دهنو، واقع در مسیر ایذه به پیان، رخ داد.

در این حادثه ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که شامل سه مرد با سنین ۲۹، ۴۷ و ۶۵ سال و سه زن با سنین ۱۹، ۲۴ و ۴۳ سال بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهدای ایذه اعزام شدند.

وضعیت مصدومان تحت بررسی و مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

 

