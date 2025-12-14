خبرگزاری کار ایران
هشدار رئیس راهور مازندران در خصوص رانندگی در روزهای برفی

رئیس پلیس راهور مازندران در خصوص رانندگی در روزهای برفی و کاهش دیدکافی برای رانندگان و لغزندگی معابر هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ " بیگلری " در خصوص رانندگی در روزهای برفی گفت: با توجه به شروع فصل بارش برف، این امر باعث کاهش دید کافی برای رانندگان شده که با لغزندگی معابر همراه است بنابراین به همه‌ی رانندگان قانونمند توصیه می‌شود، پیش از حرکت، از سالم بودن تجهیزات خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: رانندگان پیش از حرکت می‌بایست از وضعیت لاستیک‌ها،سیستم گرمایشی، سیستم تهویه، روشنایی کلیه چراغ‌های خودرو و برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل نمایند.

رئیس پلیس راهور مازندران تصریح کرد: در شرایط برفی، رعایت فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه در سطح معابر الزامی بوده و می‌توان با این اقدام، از بروز تصادفات جلوگیری کرد.

وی به رانندگان توصیه داشت: در چنین شرایطی حتماً با استفاده از چراغ مه شکن و یا چراغ‌ با نورپایین و به‌آرامی و با رعایت فاصله طولی مناسب رانندگی کرده و تأکید داشتند در روزهای برفی روش 6 ثانیه زمان و در سطح یخبندان روش 12 ثانیه زمان بهترین روش برای یک‌فاصله طولی مناسب و ایمن با خودروی جلویی است.

سرهنگ بیگلری در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ از الزامات رانندگی در هنگام بارندگی و یخ‌زدگی معابر است که به رانندگان توصیه می‌شود به هنگام تردد در معابر بزرگراهی و معابر برون‌شهری حتماً از  زنجیر چرخ استفاده نمایند.

