به گزارش ایلنا، سرهنگ‌ "صمد کلاگر" با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاه‌برداری از شهروندان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاه‌برداری که یک زن است با وعده دروغین ارتباط با افراد ذی‌نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاه‌برداری می‌کند.

جانشین انتظامی مازندران، اظهار کرد: مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاه‌برداری 100 میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

