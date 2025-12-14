خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در دهدشت

مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در دهدشت
کد خبر : 1727483
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در شهر دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه خبرداد.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "مسلم شریفی" با تشریح آخرین آمارها و اعلان وضعیت شیوع ویروس آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون ۱۶۲ نفر به دلیل ابتلاء به ویورس آنفلوانزا در بیمارستان‌های این استان بستری  که از این تعداد، ۴۲ نفر تنها در شبانه‌روز گذشته به آمار بستری‌ها اضافه شده‌اند.

وی با اظهار تاسف از مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در بیمارستان دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، خاطرنشان کرد: متأسفانه دیروز کودک ۱۲ ساله در شهر دهدشت که دارای بیماری زمینه‌ای بوده و با تأخیر به بیمارستان مراجعه کرده بود جان خود را از دست داد.

سخنگوی ستاد پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:  در صورت افزایش شدت و گردش ویروس، احتمال بروز عوارض شدیدتر از جمله مرگ وجود دارد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کنند.

شریفی افزود: هم‌اکنون ۱۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند که این آمار نیز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بیشترین میزان بستری‌ها مربوط به گروه‌های سنی پایین است، تصریح کرد: حدود ۳۸ درصد از بستری‌ها کودکان زیر پنج سال و حدود ۲۴ درصد مربوط به گروه سنی ۵ تا ۲۵ سال می باشد که نشان می‌دهد خطر ابتلا در این گروه‌های سنی همچنان بالا است.

وی گفت: در بخش سرپایی نیز مراجعات روند افزایشی داشته و حدود ۵۶ درصد از مراجعه‌کنندگان علائم بیماری‌های تنفسی را از خود نشان می‌دهند که این موضوع بیانگر تداوم سیر نوسانی بیماری و باقی بودن خطر شیوع است.

شریفی افزود: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی احتمال ورود به خیز جدید بیماری وجود دارد و به همین دلیل مراقبت بیشتر در همه سطوح ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری