مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در دهدشت

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "مسلم شریفی" با تشریح آخرین آمارها و اعلان وضعیت شیوع ویروس آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اکنون ۱۶۲ نفر به دلیل ابتلاء به ویورس آنفلوانزا در بیمارستان‌های این استان بستری که از این تعداد، ۴۲ نفر تنها در شبانه‌روز گذشته به آمار بستری‌ها اضافه شده‌اند.

وی با اظهار تاسف از مرگ اولین بیمار ۱۲ ساله آنفولآنزایی در بیمارستان دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، خاطرنشان کرد: متأسفانه دیروز کودک ۱۲ ساله در شهر دهدشت که دارای بیماری زمینه‌ای بوده و با تأخیر به بیمارستان مراجعه کرده بود جان خود را از دست داد.

سخنگوی ستاد پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در صورت افزایش شدت و گردش ویروس، احتمال بروز عوارض شدیدتر از جمله مرگ وجود دارد و از مردم خواست با رعایت نکات بهداشتی از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری کنند.

شریفی افزود: هم‌اکنون ۱۳ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند که این آمار نیز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بیشترین میزان بستری‌ها مربوط به گروه‌های سنی پایین است، تصریح کرد: حدود ۳۸ درصد از بستری‌ها کودکان زیر پنج سال و حدود ۲۴ درصد مربوط به گروه سنی ۵ تا ۲۵ سال می باشد که نشان می‌دهد خطر ابتلا در این گروه‌های سنی همچنان بالا است.

وی گفت: در بخش سرپایی نیز مراجعات روند افزایشی داشته و حدود ۵۶ درصد از مراجعه‌کنندگان علائم بیماری‌های تنفسی را از خود نشان می‌دهند که این موضوع بیانگر تداوم سیر نوسانی بیماری و باقی بودن خطر شیوع است.

شریفی افزود: در صورت رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی احتمال ورود به خیز جدید بیماری وجود دارد و به همین دلیل مراقبت بیشتر در همه سطوح ضروری است.

