شهردار دزفول عزل شد
رئیس شورای شهر دزفول گفت: در نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول، محمد عتاب اهوازی با ۶ رأی موافق اعضای شورا از سمت شهرداری این شهر عزل شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدحسن پرآور روز یکشنبه در پایان نشست ۳۵۱ شورای اسلامی شهر دزفول با اعلام خبر عزل شهردار توسط شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: جلسه پیشین شورا که قرار بود با حضور شهردار برگزار شود، به دلیل بارندگی لغو و به امروز موکول شده بود.
وی افزود: محمد عتاب اهوازی دیگر شهردار دزفول نیست و با رأی اعضای شورا از این سمت عزل شد.
اعضایی که به عزل شهردار رأی موافق دادند عبارت بودند از: محمد حسن پرآور، غلامعلی رسالتی، غلامعلی پوررضایی، سید باقر موسوی فخر، علیرضا مجدی نسب و عادل دوایی فر.
در ادامه، سه نامزد برای سرپرستی شهرداری دزفول مطرح شدند: محمد مهرآفرین، محمد ابوالحلاج و علیرضا زرگران. از بین هفت عضو حاضر، محمد مهرآفرین با ۶ رأی موافق به عنوان سرپرست جدید شهرداری دزفول انتخاب شد.