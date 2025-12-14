به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز یکشنبه در جلسه بررسی طرح سرمایه‌گذاری هلدینگ «کشت و صنعت» صنایع غذایی برتر در شهرستان دلفان، اظهارداشت: بخش دولتی و دستگاه‌های متولی این حوزه باید نگاه ویژه‌ای به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم مانند دلفان داشته باشند و از هیچ دستگاهی در زمینه‌عدم همکاری با سرمایه گذاران، بهانه‌ای نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: این مجموعه سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان انجام خواهد داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: اگر بخش دولتی همکاری و حمایت جانبه از سرمایه گذاران نداشته باشد محرومیت در مناطقی مانند شهرستان ادامه خواهد یافت.

امیدی افزود: ساخت این مجتمع کشت و صنعت از نظر تامین آب با مشکلی مواجه نخواهد شد و تاکید می‌کنیم شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز تخفیفات و شرایط مناسب برای تامین زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را فراهم کند.

وی ادامه داد: لازم است سرمایه‌گذاران علاوه بر روش‌های تامین مالی موجود از قبیل تسهیلات، از روش‌هایی مانند اوراق برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنند.

