هواشناسی فارس هشدار سطح قرمز صادر کرد/ تشدید سامانه بارشی و احتمال خسارت گسترده

به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. بارش باران همراه با رعدوبرق، وزش باد (گاهی شدید)، ریزش تگرگ و مه‌گرفتگی از جمله پدیده‌های غالب این سامانه عنوان شده است. همچنین بارش برف در نیمه شمالی استان، برخی مناطق مرکزی و ارتفاعات نیمه جنوبی فارس پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام هواشناسی فارس، همه مناطق استان از جمله شیراز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. لغزندگی جاده‌ها، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و کولاک برف، اختلال در ترددهای درون‌شهری و برون‌شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط جوی است.

همچنین احتمال جاری شدن روان‌آب، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و بروز کولاک در مناطق شمالی استان وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی استان فارس بر پرهیز از سفرهای غیرضروری تأکید کرده و از شهروندان خواسته است در صورت تردد در جاده‌های کوهستانی و برف‌گیر، خودروهای خود را به تجهیزات و وسایل زمستانی مجهز کنند. همچنین خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، جابه‌جایی عشایر، طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی مورد تأکید قرار گرفته است.

در ادامه این هشدار، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و همچنین آمادگی کامل ماشین‌آلات راهداری، امدادی و دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ضروری اعلام شده است.

انتهای پیام/