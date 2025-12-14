خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

2 نفر در یاسوج به علت مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند

2 نفر در یاسوج به علت مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند
کد خبر : 1727393
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ ۲ نفر به دلیل گازگرفتگی با منوکسید کربن طی سه ماهه اخیر خبرداد.

به گزارش ایلنا، "پرویز غفارفرد" در حاشیه سرکشی از مصدومان گازگرفتگی شب گذشته در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که در بیمارستان این شهر در حال مداوا هستند،  گفت:  از ابتدای فصل پاییز تا امروز بیست سوم آذرماه، در مجموع ۷۵ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این استان شده که متأسفانه ۲ مورد از این مصدومان فوت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه با ۲ حادثه گازگرفتگی جدید در یاسوج آمار مصدومان ناشی از مسمومیت با گاز CO در استان کهگیلویه و بویراحمد را به ۷۵ مورد رساند، اظهار داشت: متأسفانه شب گذشته در مناطق گوشه و مادوان یاسوج، ۲ حادثه گازگرفتگی رخ داد که شش مصدوم برجای گذاشت و تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیرو‌های اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری