2 نفر در یاسوج به علت مسمومیت با گاز منوکسید کربن جان باختند
رئیس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از مرگ ۲ نفر به دلیل گازگرفتگی با منوکسید کربن طی سه ماهه اخیر خبرداد.
به گزارش ایلنا، "پرویز غفارفرد" در حاشیه سرکشی از مصدومان گازگرفتگی شب گذشته در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که در بیمارستان این شهر در حال مداوا هستند، گفت: از ابتدای فصل پاییز تا امروز بیست سوم آذرماه، در مجموع ۷۵ نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این استان شده که متأسفانه ۲ مورد از این مصدومان فوت کردهاند.
وی با بیان اینکه با ۲ حادثه گازگرفتگی جدید در یاسوج آمار مصدومان ناشی از مسمومیت با گاز CO در استان کهگیلویه و بویراحمد را به ۷۵ مورد رساند، اظهار داشت: متأسفانه شب گذشته در مناطق گوشه و مادوان یاسوج، ۲ حادثه گازگرفتگی رخ داد که شش مصدوم برجای گذاشت و تمامی مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.