فرماندار نهاوند:
گشتهای مقابله با ساختوساز غیرمجاز تقویت شود
فرماندار نهاوند خواستار تقویت نظارتها و گشتهای مستمر برای شناسایی زودهنگام ساختوسازهای غیرمجاز شد و بر برخورد قضایی با سهلانگاری در مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز خبر داد.
به گزارش ایلنا از نهاوند مجتبی بیرانوند صبح امروز در نشست بررسی وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به نگرانیهای ناشی از افزایش ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد: این تخلفات علاوه بر ایجاد مشکلات مدیریتی در حوزه شهری و روستایی، موجب تحمیل هزینههای سنگین بر نظام و کشور میشود.
وی خواستار تقویت نظارتها و گشتهای مستمر برای شناسایی زودهنگام ساختوسازهای غیرمجاز شد و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با اقدام سریع و هماهنگ از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
فرماندار نهاوند افزود: ادارات موظفند گزارشهای هفتگی و ماهانه خود در این زمینه را به فرمانداری و دادستانی ارائه دهند و احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز را با اولویت و طبق برنامه زمانبندی اجرا کنند.
وی گفت: چنانچه در اجرای وظایف قانونی سهلانگاری صورت گیرد برخورد قضایی قاطع با مسئولان ذیربط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بیرانوند با تقدیر از اقدامات دستگاههای اجرایی بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان شهرداریها، بخشداریها و بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق طرحهای نظارتی و همکاری همه دستگاهها نقش مهمی در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و حفظ نظم کالبدی شهرستان دارد.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نهاوند گزارشی از اقدامات بنیاد مسکن ارائه کرد و گفت: تاکنون طرح بازنگری ۷۰ روستا از مجموع ۱۶۹ روستای شهرستان نهاوند انجام شده است.
جلالوند با بیان اینکه ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی سالانه بنیاد مسکن به این بخش اختصاص دارد افزود: امسال طرحهای بازنگری طرح هادی در ۱۷ روستا در حال اجراست و این روند نقشی مؤثر در ساماندهی کالبدی روستاها و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز دارد.