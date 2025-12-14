خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین:

آماده راه‌اندازی خانه احزاب در قزوین هستیم

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین گفت: آمادگی خود را به وزارت کشور و خانه احزاب ایران برای برگزاری انتخابات خانه احزاب در استان قزوین اعلام کرده‌ایم و به زودی شاهد خانه‌دار شدن احزاب و ساماندهی و واگذاری مکانی برای فعالیت آنان در استان خواهیم بود.

محمد نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به تهیه و ارسال چندین طرح تحول در تقسیمات کشوری استان به وزارت کشور اظهار کرد: به دستور استاندار و معاون سیاسی استان، طرح‌هایی در این زمینه تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است. اگرچه فعلاً بررسی این طرح‌ها در وزارت کشور آغاز نشده، اما قول‌هایی داده شده که امیدواریم به زودی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طرح ما آماده است، افزود: به محض اعلام آمادگی از سوی وزارت کشور، می‌توانیم اقدام کنیم. استان قزوین ظرفیت‌های خوبی برای ارتقا، جابه‌جایی و ارتقای تعدادی از روستاها به شهر و برخی بخش‌ها به شهرستان دارد.

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی و نگاه آمایشی، پیش‌بینی شده چند شهرستان جدید در استان افزوده شود. استاندار نیز بر وجود قابلیت شهرستان شدن برای دو یا سه منطقه تأکید کرده‌اند، اما اجازه دهید پس از تصویب نهایی، جزئیات اعلام شود.

نصیری در خصوص وضعیت روستای «نصرت‌آباد» توضیح داد: حدود یک ماه پیش، با حضور معاون عمرانی استانداری، جلسه‌ای در فرمانداری برگزار شد و مقرر شد کارگروهی برای اصلاح حریم شهر الوند تشکیل شود تا بتوانیم طرح ارتقای نصرت‌آباد به شهر را در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کنیم. انشاالله آنجا نیز به شهر ارتقا می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کامل برای راه‌اندازی خانه احزاب در استان خبر داد و گفت: از زمان آغاز به کار استاندار جدید، معاون سیاسی و شخص بنده مصر بر راه‌اندازی خانه احزاب بوده‌ایم. پس از بررسی‌های مختلف، اخیراً ساختمان مناسب و آماده‌ای که قبلاً در اختیار اتباع خارجی بود، پس از بازسازی کامل، در اختیار ما قرار گرفته است.

مدیرکل سیاسی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: کلید ساختمان خانه احزاب هم اکنون در دست ماست و حدود یک ماه است که آمادگی خود را به وزارت کشور و خانه احزاب ایران برای برگزاری انتخابات خانه احزاب در استان قزوین اعلام کرده‌ایم. انشاالله به زودی شاهد خانه‌دار شدن احزاب و ساماندهی و واگذاری مکانی برای فعالیت آنان در استان خواهیم بود.

