به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، کارگران این مجموعه، با ادامه تجمع اعتراضی خود، نسبت به وضعیت مدیریتی و شرایط معیشتی ابراز نارضایتی کردند.

کارگران معترض اعلام کردند که خواستار حضور مدیری پاسخگو و مستقر در مجموعه هستند و با آنچه «مدیر پروازی» عنوان می‌کنند، مخالفت دارند.

به گفته آنان، مدیریت شرکت باید به‌صورت مستمر در محل حضور داشته و در راستای صیانت از حقوق و معیشت کارگران و حفظ «سفره نان» آنان اقدام کند.

کارگران کشت و صنعت نیشکر میان‌آب تأکید کردند که تداوم وضعیت کنونی موجب نگرانی جدی آنان نسبت به آینده شغلی و معیشتی شده و انتظار دارند مسئولان ذی‌ربط در سطوح شهرستانی و استانی هرچه سریع‌تر برای بررسی مسائل و رفع مشکلات وارد عمل شوند.

