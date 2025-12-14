خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار چهارمحال و بختیاری بر اولویت‌بندی آموزش مهارتی برای اشتغال‌زایی تاکید کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری بر اولویت‌بندی آموزش مهارتی برای اشتغال‌زایی تاکید کرد
کد خبر : 1727304
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در نشستی با رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، بر ضرورت تبدیل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به اولویت اصلی استان و تقویت مهارت‌آموزی منطبق بر نیاز بازار کار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی روز یکشنبه در نشست با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای  اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در مسیر تحول مهارتی قرار گرفته و برای ارتقای جایگاه سازمان فنی و حرفه‌ای و پاسخ به نیاز بازار کار، حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به کم‌توجهی مراکز آموزش عالی به مهارت‌افزایی در سال‌های گذشته افزود: بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم برای ورود به بازار کار هستند.

مردانی از راه‌اندازی کارگروه‌های مهارت در استان خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها می‌توانند موضوع مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری را برای دستیابی به اشتغال پایدار دنبال کنند.

 مهارت‌آموزی مبتنی بر نیاز بازار کار ضروری است

  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این نشست افزود: طرح «ایران ماهر» برای اصلاح نظام مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور اجرایی می شود.

غلامحسین محمدی بیان کرد: در کشور ما نظام آموزشی عرضه‌محور است و این امر منجر به ناترازی و اتلاف عمر جوانان شده است در حالی که در بسیاری از کشورها، مسئله اشتغال از سوی کارفرما و بازار کار حل می‌شود.

وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی ملی، اظهار داشت: ۷۰ درصد مردم معتقدند مهارت مهم‌تر از مدرک است و نزدیک‌ترین راه برای اشتغال، داشتن مهارت است.

رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: «طرح وفاق» برای هر استان تدوین می شود و بر اساس این طرح، در هر شهرستان با توجه به نیازهای منطقه، مشخص می‌شود چه مراکزی باید تجهیز یا توسعه یابند.

محمدی تأکید کرد: با اجرای این طرح، هیچ جوانی در هیچ نقطه‌ای از کشور، از جمله چهارمحال و بختیاری، پس از آموزش دیدن بیکار نخواهد ماند.

مهارت‌افزایی کلید حل مشکل بیکاری

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بهره‌وری، مطالعه، مهارت‌افزایی و وفاق را از اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد و گفت: راه برون‌رفت از مشکلات اشتغال تنها تزریق منابع نیست، بلکه مدیریت آموزش و مهارت‌آموزی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ملک‌محمد قربان‌پورتصریح کرد: پیگیری جدی مهارت‌آموزی می‌تواند تولید ناخالص داخلی استان را افزایش دهد.

وی با اشاره به  تشکیل ستاد اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ابزار هوش مصنوعی افزود: انتظار می‌رود با فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی، تحول چشمگیری در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال استان رخ دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری