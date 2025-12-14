به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی روز یکشنبه در نشست با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در مسیر تحول مهارتی قرار گرفته و برای ارتقای جایگاه سازمان فنی و حرفه‌ای و پاسخ به نیاز بازار کار، حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به کم‌توجهی مراکز آموزش عالی به مهارت‌افزایی در سال‌های گذشته افزود: بسیاری از دانش‌آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم برای ورود به بازار کار هستند.

مردانی از راه‌اندازی کارگروه‌های مهارت در استان خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها می‌توانند موضوع مهارت‌آموزی و افزایش بهره‌وری را برای دستیابی به اشتغال پایدار دنبال کنند.

مهارت‌آموزی مبتنی بر نیاز بازار کار ضروری است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در این نشست افزود: طرح «ایران ماهر» برای اصلاح نظام مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور اجرایی می شود.

غلامحسین محمدی بیان کرد: در کشور ما نظام آموزشی عرضه‌محور است و این امر منجر به ناترازی و اتلاف عمر جوانان شده است در حالی که در بسیاری از کشورها، مسئله اشتغال از سوی کارفرما و بازار کار حل می‌شود.

وی با اشاره به نتایج یک نظرسنجی ملی، اظهار داشت: ۷۰ درصد مردم معتقدند مهارت مهم‌تر از مدرک است و نزدیک‌ترین راه برای اشتغال، داشتن مهارت است.

رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: «طرح وفاق» برای هر استان تدوین می شود و بر اساس این طرح، در هر شهرستان با توجه به نیازهای منطقه، مشخص می‌شود چه مراکزی باید تجهیز یا توسعه یابند.

محمدی تأکید کرد: با اجرای این طرح، هیچ جوانی در هیچ نقطه‌ای از کشور، از جمله چهارمحال و بختیاری، پس از آموزش دیدن بیکار نخواهد ماند.

مهارت‌افزایی کلید حل مشکل بیکاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بهره‌وری، مطالعه، مهارت‌افزایی و وفاق را از اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد و گفت: راه برون‌رفت از مشکلات اشتغال تنها تزریق منابع نیست، بلکه مدیریت آموزش و مهارت‌آموزی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

ملک‌محمد قربان‌پورتصریح کرد: پیگیری جدی مهارت‌آموزی می‌تواند تولید ناخالص داخلی استان را افزایش دهد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ابزار هوش مصنوعی افزود: انتظار می‌رود با فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی، تحول چشمگیری در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال استان رخ دهد.

