افزایش فوتی های حوادث کار در آذربایجان غربی/ فوت ۱۳ کارگر در دو ماه گذشته

موسی ادیب‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در استان گفت: بیشترین علل فوت مربوط به سقوط از ارتفاع و اصابت جسم سخت بوده است.

وی با بیان اینکه، در مهر ماه تعداد ۱۶۴ کارگر جهت معاینه بالینی به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند گفت: از این تعداد ۸نفر زن و ۱۵۶ نفر مرد بودند.

ادیب فر گفت: در آبان ماه نیز۱۳۰ نفر برای معاینات بالینی ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد، ۷ نفر زن و ۱۲۳نفر مرد بودند.

به گفته ادیب فر آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار در آبان‌ماه نسبت به مهر افزایش یافته و در این مدت، ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند که چهار مورد سقوط از ارتفاع، چهار مورد اصابت جسم سخت و یک مورد برق‌گرفتگی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری هشدار داد: رعایت مقررات ایمنی کار و استفاده از تجهیزات حفاظتی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث کار دارد.

