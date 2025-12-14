خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

افزایش فوتی های حوادث کار در آذربایجان غربی/ فوت ۱۳ کارگر در دو ماه گذشته

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از افزایش فوتی های حوادث کار در استان خبر داد و گفت: طی ماه های مهر و آبان ۱۳ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

موسی ادیب‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش حوادث ناشی از کار در استان گفت: بیشترین علل فوت مربوط به سقوط از ارتفاع و اصابت جسم سخت بوده است.

وی با بیان اینکه، در مهر ماه تعداد ۱۶۴ کارگر جهت معاینه بالینی به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند گفت: از این تعداد ۸نفر زن و ۱۵۶ نفر مرد بودند.

ادیب فر گفت: در آبان ماه نیز۱۳۰  نفر برای معاینات بالینی ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد، ۷ نفر زن و ۱۲۳نفر مرد بودند.

به گفته ادیب فر آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار در آبان‌ماه نسبت به مهر افزایش یافته و در این مدت، ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند که چهار مورد سقوط از ارتفاع، چهار مورد اصابت جسم سخت و یک مورد برق‌گرفتگی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کاری هشدار داد: رعایت مقررات ایمنی کار و استفاده از تجهیزات حفاظتی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث کار دارد.

