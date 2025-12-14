خبرگزاری کار ایران
مهار همزمان ۲ آتش سوزی صبح امروز در رشت

۱۹ آتش نشان امروز آتش سوزی یک واحد صنفی در خیابان سردار جنگل و یک انبار در خیابان حمیدیان رشت را خاموش کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: صبح امروز در پی گزارش آتش سوزی مغازه اغذیه فروشی در خیابان سردار جنگل رشت و دقایقی بعد آتش سوزی یک انبار در محله حمیدیان این شهر، ۱۹ آتش نشان با ۹ خودروی عملیاتی از ۴ ایستگاه آتش نشانی، به سرعت به محل این حوادث اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه هر ۲ آتش سوزی در لحظات اولیه مهار شدند و از گسترش آن به مغازه‌ها و منازل مسکونی مجاور جلوگیری شد، افزود: کوچه‌های تنگ و باریک و پارک نامنظم و پرتراکم خودرو‌های سواری در محله حمیدیان رشت یکی از مشکلات گروه عملیاتی برای رسیدن به محل اتش سوزی بود.

علت این حوادث در دست بررسی است.

