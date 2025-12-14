آتش سوزی خودروی پراید و جان باختن ۲ سرنشین در محور کسما

به گزارش ایلنا از رشت،سرهنگ جاور صفاری گفت: بامداد امروز برخورد یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و پراید و آتش گرفتن خودروی پراید در محدوده قبل از پل کسمای صومعه سرا به پلیس اطلاع داده شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه بی توجهی به جلو راننده پژو ۲۰۶ اعلام شده، که پس از برخورد با قسمت عقب خودروی پراید، این خودرو به دلیل دوگانه‌سوز بودن دچار آتش‌سوزی شد.

رئیس پلیس راه استان گفت: در این حادثه، راننده و سرنشین جلوی خودروی پراید که مردی ۴۷ ساله و خانمی ۴۵ ساله بودند بر اثر شدت سوختگی در محل حادثه فوت کردند.

سرهنگ جاور صفاری افزود: حال عمومی راننده پژو ۲۰۶ مساعد گزارش شده است.

