خبرگزاری کار ایران
جاده‌های گلستان لغزنده است

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: در حال حاضر در بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران و لغزندگی جاده‌ها هستیم.

به گزارش  ایلنای گلستان، بهرام آریانفرد از بارش برف در منطقه خوش ییلاق خبر داد و گفت: در برخی مناطق کوهستانی همچون گلیداغ پدیده مه گرفتگی مشاهده می‌شود. افرادی که قصد تردد در جاده‌های استان را دارند حتما زنجیرچرخ به همراه داشته و از سلامت خودرو و سیستم گرمایشی آن مطمئن باشند. 

آریانفرد گفت: به مسافران توصیه می‌شود قبل از حرکت طی تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از وضعیت جاده‌های استان و مقصد خود مطلع شوند.

ثبت نام آلپاری