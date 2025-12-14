جادههای گلستان لغزنده است
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: در حال حاضر در بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران و لغزندگی جادهها هستیم.
به گزارش ایلنای گلستان، بهرام آریانفرد از بارش برف در منطقه خوش ییلاق خبر داد و گفت: در برخی مناطق کوهستانی همچون گلیداغ پدیده مه گرفتگی مشاهده میشود. افرادی که قصد تردد در جادههای استان را دارند حتما زنجیرچرخ به همراه داشته و از سلامت خودرو و سیستم گرمایشی آن مطمئن باشند.
آریانفرد گفت: به مسافران توصیه میشود قبل از حرکت طی تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها از وضعیت جادههای استان و مقصد خود مطلع شوند.