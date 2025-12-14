خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون صنایع دستی فارس خبرداد؛

تحقق فروش ۵۰۰ میلیون تومانی در نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور

تحقق فروش ۵۰۰ میلیون تومانی در نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور
کد خبر : 1727221
لینک کوتاه کپی شد.

معاون صنایع دستی استان فارس از برگزاری موفق نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت گسترده شهرها و روستاهای ملی و جهانی حصیربافی و حضور شش استان جنوبی کشور، دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی برای هنرمندان و فعالان این حوزه به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، مجید سلیمی با اشاره به نتایج این رویداد اظهار کرد: نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور طی چهار روز، از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه برگزار شد و در این مدت، میزان فروش مستقیم محصولات حصیری به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی حصیری و استقبال مناسب مخاطبان از تولیدات بومی و اصیل است.

معاون صنایع دستی  استان فارس افزود:  مدیر عامل صندوق احیا و توسعه  دکتر ضرغامی نیز با رویکرد حمایتی و به‌صورت تضمینی، از هر غرفه مبلغ ۵ میلیون تومان پیش‌خرید انجام داد و با انتخاب نمونه آثار، سفارش تولید آن‌ها را ثبت کرد. بر این اساس، مجموع فروش نمایشگاه پس از تحویل سفارش‌های صندوق احیا به حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که این اتفاق به نوبه خود کم‌سابقه و حائز اهمیت است. 

سلیمی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نمایشگاه را شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از حصیربافان جنوب کشور دانست و تصریح کرد: در جریان این رویداد، ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان برقرار شد و زمینه همکاری‌های بین‌استانی فراهم آمد؛ به‌گونه‌ای که برخی فعالان مسئولیت تأمین مواد اولیه، برخی آموزش تولید محصولات خاص در مناطق دیگر و گروهی برنامه‌ریزی برای توسعه مهارت‌ها و تنوع‌بخشی به تولیدات حصیری را بر عهده گرفتند.

وی در پایان تأکید کرد: معاونت صنایع‌دستی استان فارس حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویدادهای بازارمحور را با جدیت دنبال می‌کند، چراکه این اقدامات نقش مؤثری در توانمندسازی هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های بومی در سطح ملی دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری