سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس:
طرح سهنرخی شدن بنزین در فارس با موفقیت اجرا شد
سرپرست شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه فارس از اجرای موفق طرح سهنرخی شدن بنزین با هدف توزیع عادلانه سوخت، ایجاد تنوع در سبد سوختی و مدیریت بهینه انرژی در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابوالحسن دبیری با اعلام این خبر گفت: اجرای این طرح با رویکرد توزیع عادلانه سوخت، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، توسعه و بهرهگیری از سوخت پاک CNG و ارتقای بهرهوری انرژی در دستور کار قرار گرفت و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
وی با اشاره به دستاوردهای مثبت اجرای طرح، بر اهمیت همراهی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول در تحقق اهداف پیشبینیشده تأکید کرد و افزود: همافزایی و همکاری مؤثر میان مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی، پلیس امنیتی و اقتصادی، نیروی نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، صنف جایگاهداران و ناوگان حملونقل فرآوردههای نفتی نقش تعیینکنندهای در اجرای مطلوب این مصوبه داشته است.
دبیری همچنین از تلاش کارکنان و پرسنل واحدهای مختلف منطقه فارس قدردانی کرد و تعامل و همراهی مردم شریف استان را عامل مهمی در پیشبرد موفق طرح دانست.
سرپرست منطقه فارس در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران و مشارکتکنندگان، برای همگان سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.