به گزارش ایلنا، ابوالحسن دبیری با اعلام این خبر گفت: اجرای این طرح با رویکرد توزیع عادلانه سوخت، استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، توسعه و بهره‌گیری از سوخت پاک CNG و ارتقای بهره‌وری انرژی در دستور کار قرار گرفت و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

وی با اشاره به دستاوردهای مثبت اجرای طرح، بر اهمیت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی و همکاری مؤثر میان مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، پلیس امنیتی و اقتصادی، نیروی نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج، صنف جایگاه‌داران و ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای مطلوب این مصوبه داشته است.

دبیری همچنین از تلاش کارکنان و پرسنل واحدهای مختلف منطقه فارس قدردانی کرد و تعامل و همراهی مردم شریف استان را عامل مهمی در پیشبرد موفق طرح دانست.

سرپرست منطقه فارس در پایان ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران و مشارکت‌کنندگان، برای همگان سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان مسئلت کرد.

