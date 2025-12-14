خبرگزاری کار ایران
معاون سیاسی استاندار فارس تاکید کرد:

لزوم همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد

لزوم همکاری گسترده دستگاه‌های اجرایی با سازمان‌های مردم‌نهاد
در راستای تحقق اهداف دولت چهاردهم مبنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فعالین اجتماعی و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی، معاون سیاسی استاندار بر لزوم همکاری گسترده، مؤثر و سازمان‌یافته دستگاه‌های اجرایی با سمن‌ها و تشکل‌های مردمی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، حجت‌اله رضایی معاون سیاسی استاندار فارس ، با اشاره به نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد سیاست‌های اجتماعی، جلب مشارکت هدفمند شهروندان، و زمینه‌سازی برای توسعه پایدار و حسب دستور استاندار محترم، خواستار تسریع روند پاسخ‌گویی به مکاتبات و مراجعات مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد شد.

رضایی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان موظفند در پاسخ‌گویی به مکاتبات و مراجعات مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت درخواست، اقدام لازم را به عمل آورند.

وی ادامه داد: این تدابیر در جهت تسریع فرآیند رسیدگی به درخواست‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و حمایت عملی از فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در استان اتخاذ شده است. اجرای این تصمیمات گامی مهم در مسیر تقویت مشارکت‌های مردمی و تحقق توسعه‌ای پایدار و متوازن در سطح جامعه خواهد بود.

 

