انسداد ۳۶ حلقه چاه غیر مجاز در توابع شهرستان دورود
رییس امور آب دورود گفت: در راستای برخورد قاطع با متخلفان منابع آبی در این شهرستان ، از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و ۳۶حلقه چاه مسدود شد.
به گزارش ایلنا، امین اله جمشیدی روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی این شهرستان، گشتهای مشترک حفاظتی منجر به شناسایی و کشف ۱۴ دستگاه حفاری تراکتوری، ضربهای، روتاری، هیدرولیکی و برقی و همچنین ۶ مورد لوازم حفاری دستی غیرمجاز شد. این تجهیزات توقیف و متخلفان با تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس اداره منابع آب شهرستان دورود تصریح کرد: حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی بهویژه در شرایط کمآبی و خشکسالی، امری ضروری است. برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف در این حوزه، به ویژه حفر چاه و استفاده از دستگاههای حفاری غیرمجاز، با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی، علاوه بر توقیف ادوات غیرمجاز، تعداد ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی، مسدود و مسلوبالمنفعه شده است.
جمشیدی بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز، با محوریت گزارشات و اجرای عملیاتهای نظارتی مشترک انجام شده است.