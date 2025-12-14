انسداد ۳۶ حلقه چاه غیر مجاز در توابع شهرستان دورود

به گزارش ایلنا، امین اله جمشیدی روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی این شهرستان، گشت‌های مشترک حفاظتی منجر به شناسایی و کشف ۱۴ دستگاه حفاری تراکتوری، ضربه‌ای، روتاری، هیدرولیکی و برقی و همچنین ۶ مورد لوازم حفاری دستی غیرمجاز شد. این تجهیزات توقیف و متخلفان با تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان دورود تصریح کرد: حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی به‌ویژه در شرایط کم‌آبی و خشکسالی، امری ضروری است. برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف در این حوزه، به ویژه حفر چاه و استفاده از دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی، علاوه بر توقیف ادوات غیرمجاز، تعداد ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی، مسدود و مسلوب‌المنفعه شده است.

جمشیدی بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، با محوریت گزارشات و اجرای عملیات‌های نظارتی مشترک انجام شده است.

