خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد ۳۶ حلقه چاه غیر مجاز در توابع شهرستان دورود

انسداد ۳۶ حلقه چاه غیر مجاز در توابع شهرستان دورود
کد خبر : 1727170
لینک کوتاه کپی شد.

رییس امور آب دورود گفت: در راستای برخورد قاطع با متخلفان منابع آبی در این شهرستان ، از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۰ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و ۳۶حلقه چاه مسدود شد.

به گزارش ایلنا، امین اله جمشیدی روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی این شهرستان، گشت‌های مشترک حفاظتی منجر به شناسایی و کشف ۱۴ دستگاه حفاری تراکتوری، ضربه‌ای، روتاری، هیدرولیکی و برقی و همچنین ۶ مورد لوازم حفاری دستی غیرمجاز شد. این تجهیزات توقیف و متخلفان با تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند. 

رئیس اداره منابع آب شهرستان دورود تصریح کرد: حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی به‌ویژه در شرایط کم‌آبی و خشکسالی، امری ضروری است. برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف در این حوزه، به ویژه حفر چاه و استفاده از دستگاه‌های حفاری غیرمجاز، با جدیت ادامه خواهد داشت. 

وی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی، علاوه بر توقیف ادوات غیرمجاز، تعداد ۳۶ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی، مسدود و مسلوب‌المنفعه شده است. 

جمشیدی بیان کرد: این اقدام در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، با محوریت گزارشات و اجرای عملیات‌های نظارتی مشترک انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری