اعلام آلودگی هوا در ۱۲ شهر خوزستان
هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا به اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر، شاخص کیفیت آلودگی هوا در شهرهای آبادان، اندیمشک، اهواز، خرمشهر، سوسنگرد، شوشتر، ماهشهر و هویزه نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای بهبهان، دزفول، شادگان و شوش نشان دهنده آلودگی هوا برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.