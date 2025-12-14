حادثه رانندگی در «بستان آباد» آذربایجان شرقی با ۲ کشته و ۲ مصدوم‌

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: سانحه رانندگی برخورد تریلر و خودروی سواری روآ، عصر امروز شنبه‌ ۲۲ آذرماه، ساعت ۱۹:۳۲ در دو کیلومتری تیکمه‌داش و در محدوده سه‌راهی فولاد تیکمه‌داش رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های تیکمه‌داش، بستان‌آباد و قره‌بابا به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم درمانی و تریاژ مصدومان را انجام دادند.

در شامگاه ۲۲ آذر، وی با بیان اینکه در این حادثه دو نفر در محل جان خود را از دست داد، تشریح کرد: دو مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی استاد شهریار بستان‌آباد منتقل شدند.

