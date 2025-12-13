خبرگزاری کار ایران
نائب رئیس مجلس:

لزوم اختصاص منابع حاصل از جریمه های رانندگی برای هزینه کرد پروژه‌های شهری/خبر برای دیشب بوده

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: حتما پیگیری شود منابع حاصل از جریمه های رانندگی برای هزینه کرد پروژه‌های شهری اختصاص داده شود و در کنار این توسعه حمل و نقل رو زمینی شهری و تجهیز ناوگان نیز باید پیگیری شود تا بار ترافیکی شهر کاهش پیدا کند.

به گزارش ایلنا علی نیکزاد در آیین افتتاح مرکز کنترل و فرماندهی خط مترو شیراز در جمع مدیران استانی و شهری، مهندسان و متخصصان پروژه قطار شهری شیراز، ضمن تبریک سالروز تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اظهار کرد: بی‌اثر کردن تحریم‌ها و حرکت در مسیر خودکفایی، یکی از برکات اقدامات این قرارگاه است.

نایب رییس مجلس در مراسم افتتاح مرکز کنترل خط ۲ مترو شیراز بر همکاری مدیران برای رفع چالش‌های شهری تاکید کرد و گفت: پیگیری اختصاص ۳۰ میلیون دلار برای تجهیز کارگاه‌ها و ادامه توسعه مترو در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نمایندگان استان فارس در مجلس گفت: این استان در مجلس چهار رییس کمیسیون دارد که در حوزه‌های امنیت، جهش تولید، کشاورزی و عمران فعالیت می‌کنند و همگی دغدغه‌مند و پیگیر مسایل استان هستند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد اخذ عوارض از تردد در بزرگراه‌ها برای احداث پروژه‌های جدید توسط جعفر قادری، نماینده شیراز در قوه مقننه، یاد کرد و ظرفیت بالای حوزه پزشکی و پیوند اعضا در شیراز را نیز از شاخصه‌های مهم این استان برشمرد.

نیکزاد با بیان اینکه عمران شهری به نفع همه مردم است، هشدار داد: گاهی یک تصمیم غلط در مدیریت شهری می‌تواند بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد کند.

وی افزود: خدا را شاکریم که در شیراز مدیریت شهری درگیر سیاسی‌کاری نشده است و امیدوارم اتحاد مسئولان در مسیر خدمت به همه مردم، با هر نگاه و آیینی، به برکت خون شهدا و حرم مطهر شاهچراغ(ع) تداوم یابد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی مردم کارهای شما را می‌بینند، به سرمایه‌گذاری در مدیریت شهر تشویق می‌شوند؛ نمونه آن، ساخت بزرگراه با مشارکت مردم در این شهر است.

نیکزاد در ادامه تاکید کرد: مسوولین شهری شیراز موضوع حل مشکل تامین واگن قطار شهری شیراز را پیگیری کنید، همینطور تامین اعتبار ۳۰ میلیون دلار برای تجهیز کارگاه و ادامه مسیر توسعه عمرانی شهر و مترو پیگیری شود.

