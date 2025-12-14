هشدار سطح نارنجی در مازندران؛ فعالیت سامانه بارشی و خطر آبگرفتگی
هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ اعلام کرد که از شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تا عصر یکشنبه ۳۴ آذر سامانه بارشی فعالی وارد استان میشود که پیامدهایی همچون آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها و خسارت به سازههای کم مقاوم و سستبنیان را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، شرایط جوی پیشبینیشده شامل بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، کاهش دید افقی و در مناطق کوهستانی نیز بارش پراکنده برف و مه است.
طبق اعلام هواشناسی مازندران ، تمامی مناطق استان بهویژه نواحی غربی و مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
از مهمترین آثار مخاطره میتوان به آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و آسیب به سازههای کم مقاوم اشاره کرد.
هواشناسی مازندران در توصیههای خود بر پاکسازی کانالهای هدایت آب در شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها، احتیاط در تردد جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، محکمسازی سازههای کم مقاوم و رعایت تمهیدات لازم در بخش کشاورزی (گلخانهداران، باغداران، دامداران و...) تأکید کرده است.