به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، شرایط جوی پیش‌بینی‌شده شامل بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، کاهش دید افقی و در مناطق کوهستانی نیز بارش پراکنده برف و مه است.

طبق اعلام هواشناسی مازندران ، تمامی مناطق استان به‌ویژه نواحی غربی و مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

از مهم‌ترین آثار مخاطره می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و آسیب به سازه‌های کم مقاوم اشاره کرد.

هواشناسی مازندران در توصیه‌های خود بر پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم‌سازی سازه‌های کم مقاوم و رعایت تمهیدات لازم در بخش کشاورزی (گلخانه‌داران، باغداران، دامداران و...) تأکید کرده است.

