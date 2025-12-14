خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار سطح نارنجی در مازندران؛ فعالیت سامانه بارشی و خطر آب‌گرفتگی

هشدار سطح نارنجی در مازندران؛ فعالیت سامانه بارشی و خطر آب‌گرفتگی
کد خبر : 1727152
لینک کوتاه کپی شد.

هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ اعلام کرد که از شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تا عصر یکشنبه ۳۴ آذر سامانه‌ بارشی فعالی وارد استان می‌شود که پیامدهایی همچون آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و خسارت به سازه‌های کم مقاوم و سست‌بنیان را به همراه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، بر اساس این هشدار، شرایط جوی پیش‌بینی‌شده شامل بارش باران (گاهی رگبار و رعدوبرق)، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، کاهش دید افقی و در مناطق کوهستانی نیز بارش پراکنده برف و مه است.

طبق اعلام هواشناسی مازندران ، تمامی مناطق استان به‌ویژه نواحی غربی و مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

از مهم‌ترین آثار مخاطره می‌توان به آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، وقوع صاعقه، کاهش دید، اختلال در تردد، ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی و آسیب به سازه‌های کم مقاوم اشاره کرد.

هواشناسی مازندران در توصیه‌های خود بر پاک‌سازی کانال‌های هدایت آب در شهرها، پرهیز از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم‌سازی سازه‌های کم مقاوم و رعایت تمهیدات لازم در بخش کشاورزی (گلخانه‌داران، باغداران، دامداران و...) تأکید کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری