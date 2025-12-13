به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه و اعزام نیروهای امدادی اشاره داشته و در این رابطه افزود: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در شهر شهباز، بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس 115 شهباز و دستجرده به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در پی وقوع این حادثه که ساعت 13:31 با گزارش تلفنی به سامانه اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی اعلام شد، یک خانم 37 ساله پس از انجام موفق عملیات احیای قلبی ریوی توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین یک مرد 40 ساله که دچار ایست قلبی شده بود، حین انجام عملیات احیاء به بیمارستان تأمین اجتماعی شازند انتقال یافت و متأسفانه به‌رغم تلاش‌های انجام شده، جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/