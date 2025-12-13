مسمومیت 46 نفر با گاز مونوکسیدکربن در شهرک صنعتی گنبد استان همدان

به گزارش ایلنا، داود مالمیر افزود: در پی نشتی دودکش سیستم‌های گرمایشی در یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی گنبد استان همدان، حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن رخ داد و بر اثر این حادثه 45 نفر دچار علائم مسمومیت و گازگرفتگی شدند.

وی ادامه داد: پس از گزارش بروز این حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات، علاوه بر ارائه خدمات درمانی مشاوره ای توسط پرستاران این واحد، بلافاصله ۶ دستگاه آمبولانس به همراه 12 نفر تیم درمانی اورژانس 115 همدان به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت: پس از انجام اقدامات درمانی 32 نفر از مصدمان برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان اعزام و 14 نفر توسط همراهان به بیمارستان منتقل شدند.

مالمیر تصریح کرد: تمامی مصدومان تحت درمان قرار گرفتند و بعد از بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند. شهروندان باید ضمن اطمینان از استاندارد بودن سیستم‌های گرمایشی نسبت به رعایت اصول ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری به عمل آید.

