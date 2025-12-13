تاکید مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی بر پیگیری مطالبات بازنشستگان
مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی در نشست کانونهای بازنشستگی مازندران بر پیگیری مطالبات درمانی بازنشستگان تأکید کرد و گفت: تلاش داریم تا با تقویت ظرفیتها و ایجاد خط ویژه، خدمات بهتری به این قشر ارائه دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید صادقی راد، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، در نشست کمیته بیمه و درمان کانونهای بازنشستگی استان مازندران که امروز (شنبه) در پلیکلینیک شهید پورصادق بابل برگزار شد، به اهمیت پیگیری مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: مطالبات بازنشستگان کاملاً بهجا و مورد توجه ما است و وظیفه داریم این خواستهها را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان، افزود: جامعه هدف ما با ورود به مرحله بازنشستگی، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض بیماریها قرار دارند. از این رو، نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری دارند. هدف اصلی سازمان تأمین اجتماعی، رفع مشکلات درمانی این قشر است.
صادقی راد ادامه داد: تلاش ما این است که در مراکز درمانی تحت پوشش و طرف قرارداد، تا حد امکان به مشکلات و بیماریهای بازنشستگان رسیدگی شود و در صورت نیاز، آنها به سطوح تخصصی ارجاع داده شوند.
وی با اشاره به فضای مدیریتی در استان مازندران گفت: نگاه عمیق و دغدغههای بازنشستگان تأمین اجتماعی در استان مازندران، در سطح کشور کمنظیر است و ما در حد توان، پیگیر این مسائل خواهیم بود.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود، به ظرفیتهای محدود بخش درمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۱۶۰ هزار تخت بیمارستانی داریم که ۱۱ هزار تخت آن متعلق به تأمین اجتماعی است. این در حالی است که ما بیش از ۲۰ درصد پاسخگویی به خدمات بستری را انجام دادهایم که این آمار نشاندهنده تلاشهای ما در این بخش است.
وی از ظرفیتهای بیشتر سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان یاد کرد و افزود: باید اعتمادسازی بیشتری انجام شود تا بازنشستگان از خدمات درمانی بهتر بهرهمند شوند. من از پیگیریهای خانه کارگر استان مازندران تقدیر میکنم که باعث شده ظرفیتهای خوبی برای استان فراهم شود.
صادقی راد در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد خط ویژه برای بخش درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران، گفت: تأمین اجتماعی باید خانه بازنشستگان باشد. ما در تلاشیم تا نشان دار شدن بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی عملیاتی شود و با پیگیریهای لازم، دانشگاه علوم پزشکی را ملزم به ارائه خدمات بیشتر کنیم.
وی همچنین در خصوص وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: اولویت ما، پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان است، حتی یک روز هم نباید به تأخیر بیفتد. این در حالی است که سازمان با کسری بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، که از گذشته به ارث رسیده است.
صادقی راد بر اهمیت اجرای صحیح نظام ارجاع در استان مازندران تأکید کرد و افزود: این نظام یکی از بهترین روشها برای پاسخگویی به مشکلات درمانی تأمین اجتماعی است و در بسیاری از استانها و کشورها نیز جواب داده است.