ثبت پنجمین فوتی مبتلا به آنفلوانزا در هرمزگان

به گزارش ایلنا، پژمان شاهرخی افزود: بیشترین ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان هرمزگان، در بین کودکان بوده و در این میان بیش از 70 درصد نمونه‌های گرفته شده مثبت هستند. در میان جامعه سالمندان نیز نیمی از نمونه‌های آزمایشگاهی مثبت بوده است.

وی ادامه داد: تعداد فوتی‌های ثبت شده بر اثر بیماری آنفلوانزا در استان هرمزگان مربوط به شهرستان‌های حاجی‌آباد، بندرعباس، رودان و پارسیان بوده‌ است. در حال حاضر 264 بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستان‌های این استان بستری هستند و تحت مراقبت قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به روند ابتلا به بیماری آنفلوانزا در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر روند ابتدا به بیماری در این استان کاهش یافته است، اما احتمال درگیری و شیوع تا 2 هفته آینده در استان وجود دارد.

