رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
ثبت پنجمین فوتی مبتلا به آنفلوانزا در هرمزگان
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه پنجمین فوتی ناشی از بیماری آنفلوانزا در این استان ثبت شد، گفت: این فرد مردی 65 ساله و دارای بیماری زمینهای سرطان بوده است. به جز نخستین بیمار فوت شده که 26 سال داشت، سن بقیه فوتشدگان بالا بوده است.
به گزارش ایلنا، پژمان شاهرخی افزود: بیشترین ابتلا به بیماری آنفلوانزا در استان هرمزگان، در بین کودکان بوده و در این میان بیش از 70 درصد نمونههای گرفته شده مثبت هستند. در میان جامعه سالمندان نیز نیمی از نمونههای آزمایشگاهی مثبت بوده است.
وی ادامه داد: تعداد فوتیهای ثبت شده بر اثر بیماری آنفلوانزا در استان هرمزگان مربوط به شهرستانهای حاجیآباد، بندرعباس، رودان و پارسیان بوده است. در حال حاضر 264 بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستانهای این استان بستری هستند و تحت مراقبت قرار دارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به روند ابتلا به بیماری آنفلوانزا در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر روند ابتدا به بیماری در این استان کاهش یافته است، اما احتمال درگیری و شیوع تا 2 هفته آینده در استان وجود دارد.