استاندار لرستان:

دفاع از استقلال و ارزش های اسلامی مشی جنبش دانشجویی است

موفقیت دانشجویان و دانشمندان ایران در بومی سازی دانش روز

استاندار لرستان گفت: دفاع از استقلال، انقلاب و ارزش های اسلامی همواره در دستور کار جنبش دانشجویی قرار داشته و دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در سالن شهید سلیمانی دانشگاه لرستان برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو اظهارداشت: یکی از بهترین لحظات زندگی و مسئولیت ما حضور انجمن اسلامی دانشجویان در دوران دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان است. 

وی ادامه داد: جنبش دانشجویی در ادامه راه شهدای دانشجو پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و مقابله با استکبار جهانی صورت گرفت و پس از آن نیز در برهه‌های مهم انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن با هدف دفاع از استقلال کشور ادامه یافت. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش، جنبش دانشجویی را زنده، مستقل، حق جو و مدافع ارزش‌های اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: امروز نیز این استقلال طلبی و حق طلبی در جامعه دانشجویی و جوانان ما به منصه ظهور رسیده و نمونه بارز آن در ایستادگی و مقاومت جوانان ما در برابر توطئه‌های دشمن و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا عنوان کرد. 

شاهرخی افزود: نهضت و حرکت جنبش دانشجویی امروز در دست شما دانشجویان است و در حالیکه غرب و استکبار با دانش، تکنولوژی و فناوری‌های نوین درحال تحمیل اراده خودش به کشور ماست، دانشجویان و جوانان ایرانی در برابر این تهدیدات قد علم کرده اند. 

وی ادامه داد: شهادت می‌دهم که در جریان جنگ ۱۲ روزه فقط شاهد گوشه کوچکی از شهامت و شجاعت جوانان لرستانی در جنگ بودیم زیرا آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی با هدف تجزیه و تسلیم بی‌قید و شرط اقدام به ایران حمله کردند به نحوی که در همین خرم آباد شاهد شلیک بیش از ۵۰۰ بمب به پادگان امام علی بودیم. 

استاندار لرستان اظهارداشت: وقتی با غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان این دیار ۷۰ موشک به مهمترین مراکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونسیتی اصابت شد، در حقیقت بیچارگی آن‌ها طبق رهنمودها و پیام عزتمندانه مقام معظم رهبری رقم خورد زیرا با بهره گیری از دانش روز به این موفقیت‌ها دست یافتیم. 

شاهرخی افزود: دشمنی که برای تجزیه و تسلیم بی‌چون و چرا به این کشور حمله کرد نتوانست در برابر قدرت نقطه زنی موشک‌های تولید شده توسط دانشمندان و جوانان ما مقاومت کند و درخواست آتش بس داد زیرا آن‌ها نمی‌توانستند جنگ را ادامه دهند. 

وی ادامه داد: دشمنی که برای ترور یک دانشمند ما ۵۷ نفر را به شهادت می‌رساند، رحم ندارد و اکنون هم در شرایطی که در غزه آتش بس اعلام شده بازهم به کشتار مردم بیگناه می‌پردازد. 

استاندار لرستان یادآور شد: امروز جوانان، دانشمندان و اندیشمندان ما توانسته‌اند انرژی هسته‌ای را بومی‌سازی کنند و به دانش آن دست یابند در حالیکه استکبار نمی‌خواهد مردم اما حتی استفاده صلح‌آمیز از این انرژی داشته باشند. 

شاهرخی گفت: در چنین شرایطی خودباوری و حفظ استقلال و استکبارستیزی مهمترین ویژگیو شاخصه دانشجو و جنبش دانشجویی است و ما به همه جوانان و دانشجویان این استان و سراسر کشور به علت داشتن چنین روحیاتی افتخار می‌کنیم.

 

