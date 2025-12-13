استاندار لرستان:
دفاع از استقلال و ارزش های اسلامی مشی جنبش دانشجویی است
موفقیت دانشجویان و دانشمندان ایران در بومی سازی دانش روز
استاندار لرستان گفت: دفاع از استقلال، انقلاب و ارزش های اسلامی همواره در دستور کار جنبش دانشجویی قرار داشته و دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در سالن شهید سلیمانی دانشگاه لرستان برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو اظهارداشت: یکی از بهترین لحظات زندگی و مسئولیت ما حضور انجمن اسلامی دانشجویان در دوران دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان است.
وی ادامه داد: جنبش دانشجویی در ادامه راه شهدای دانشجو پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و مقابله با استکبار جهانی صورت گرفت و پس از آن نیز در برهههای مهم انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن با هدف دفاع از استقلال کشور ادامه یافت.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش، جنبش دانشجویی را زنده، مستقل، حق جو و مدافع ارزشهای اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: امروز نیز این استقلال طلبی و حق طلبی در جامعه دانشجویی و جوانان ما به منصه ظهور رسیده و نمونه بارز آن در ایستادگی و مقاومت جوانان ما در برابر توطئههای دشمن و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا عنوان کرد.
شاهرخی افزود: نهضت و حرکت جنبش دانشجویی امروز در دست شما دانشجویان است و در حالیکه غرب و استکبار با دانش، تکنولوژی و فناوریهای نوین درحال تحمیل اراده خودش به کشور ماست، دانشجویان و جوانان ایرانی در برابر این تهدیدات قد علم کرده اند.
وی ادامه داد: شهادت میدهم که در جریان جنگ ۱۲ روزه فقط شاهد گوشه کوچکی از شهامت و شجاعت جوانان لرستانی در جنگ بودیم زیرا آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی با هدف تجزیه و تسلیم بیقید و شرط اقدام به ایران حمله کردند به نحوی که در همین خرم آباد شاهد شلیک بیش از ۵۰۰ بمب به پادگان امام علی بودیم.
استاندار لرستان اظهارداشت: وقتی با غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان این دیار ۷۰ موشک به مهمترین مراکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونسیتی اصابت شد، در حقیقت بیچارگی آنها طبق رهنمودها و پیام عزتمندانه مقام معظم رهبری رقم خورد زیرا با بهره گیری از دانش روز به این موفقیتها دست یافتیم.
شاهرخی افزود: دشمنی که برای تجزیه و تسلیم بیچون و چرا به این کشور حمله کرد نتوانست در برابر قدرت نقطه زنی موشکهای تولید شده توسط دانشمندان و جوانان ما مقاومت کند و درخواست آتش بس داد زیرا آنها نمیتوانستند جنگ را ادامه دهند.
وی ادامه داد: دشمنی که برای ترور یک دانشمند ما ۵۷ نفر را به شهادت میرساند، رحم ندارد و اکنون هم در شرایطی که در غزه آتش بس اعلام شده بازهم به کشتار مردم بیگناه میپردازد.
استاندار لرستان یادآور شد: امروز جوانان، دانشمندان و اندیشمندان ما توانستهاند انرژی هستهای را بومیسازی کنند و به دانش آن دست یابند در حالیکه استکبار نمیخواهد مردم اما حتی استفاده صلحآمیز از این انرژی داشته باشند.
شاهرخی گفت: در چنین شرایطی خودباوری و حفظ استقلال و استکبارستیزی مهمترین ویژگیو شاخصه دانشجو و جنبش دانشجویی است و ما به همه جوانان و دانشجویان این استان و سراسر کشور به علت داشتن چنین روحیاتی افتخار میکنیم.