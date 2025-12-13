دفاع از استقلال و ارزش های اسلامی مشی جنبش دانشجویی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که در سالن شهید سلیمانی دانشگاه لرستان برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو اظهارداشت: یکی از بهترین لحظات زندگی و مسئولیت ما حضور انجمن اسلامی دانشجویان در دوران دانشجویی و حضور در جمع دانشجویان است.

وی ادامه داد: جنبش دانشجویی در ادامه راه شهدای دانشجو پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و مقابله با استکبار جهانی صورت گرفت و پس از آن نیز در برهه‌های مهم انقلاب اسلامی از سال ۴۲ تا ۵۷ و پس از آن با هدف دفاع از استقلال کشور ادامه یافت.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش، جنبش دانشجویی را زنده، مستقل، حق جو و مدافع ارزش‌های اسلامی و انقلابی عنوان کرد و گفت: امروز نیز این استقلال طلبی و حق طلبی در جامعه دانشجویی و جوانان ما به منصه ظهور رسیده و نمونه بارز آن در ایستادگی و مقاومت جوانان ما در برابر توطئه‌های دشمن و دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا عنوان کرد.

شاهرخی افزود: نهضت و حرکت جنبش دانشجویی امروز در دست شما دانشجویان است و در حالیکه غرب و استکبار با دانش، تکنولوژی و فناوری‌های نوین درحال تحمیل اراده خودش به کشور ماست، دانشجویان و جوانان ایرانی در برابر این تهدیدات قد علم کرده اند.

وی ادامه داد: شهادت می‌دهم که در جریان جنگ ۱۲ روزه فقط شاهد گوشه کوچکی از شهامت و شجاعت جوانان لرستانی در جنگ بودیم زیرا آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی با هدف تجزیه و تسلیم بی‌قید و شرط اقدام به ایران حمله کردند به نحوی که در همین خرم آباد شاهد شلیک بیش از ۵۰۰ بمب به پادگان امام علی بودیم.

استاندار لرستان اظهارداشت: وقتی با غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی جوانان این دیار ۷۰ موشک به مهمترین مراکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونسیتی اصابت شد، در حقیقت بیچارگی آن‌ها طبق رهنمودها و پیام عزتمندانه مقام معظم رهبری رقم خورد زیرا با بهره گیری از دانش روز به این موفقیت‌ها دست یافتیم.

شاهرخی افزود: دشمنی که برای تجزیه و تسلیم بی‌چون و چرا به این کشور حمله کرد نتوانست در برابر قدرت نقطه زنی موشک‌های تولید شده توسط دانشمندان و جوانان ما مقاومت کند و درخواست آتش بس داد زیرا آن‌ها نمی‌توانستند جنگ را ادامه دهند.

وی ادامه داد: دشمنی که برای ترور یک دانشمند ما ۵۷ نفر را به شهادت می‌رساند، رحم ندارد و اکنون هم در شرایطی که در غزه آتش بس اعلام شده بازهم به کشتار مردم بیگناه می‌پردازد.

استاندار لرستان یادآور شد: امروز جوانان، دانشمندان و اندیشمندان ما توانسته‌اند انرژی هسته‌ای را بومی‌سازی کنند و به دانش آن دست یابند در حالیکه استکبار نمی‌خواهد مردم اما حتی استفاده صلح‌آمیز از این انرژی داشته باشند.

شاهرخی گفت: در چنین شرایطی خودباوری و حفظ استقلال و استکبارستیزی مهمترین ویژگیو شاخصه دانشجو و جنبش دانشجویی است و ما به همه جوانان و دانشجویان این استان و سراسر کشور به علت داشتن چنین روحیاتی افتخار می‌کنیم.

