دستگیری قاتل مراسم عروسی در کمتر از یک ساعت در کوهدشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی امانی روز شنبه بیست و دوم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی‌های غیر متعارف با سلاح جنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، قاتل را کمتر از یک ساعت شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند و سلاح به کار رفته نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی راعدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد و گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شده است.

سرهنگ امانی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن‌ها و دیگر مراسم تصریح کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی‌کند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه‌ای از غم و سوگ تبدیل کند.

وی تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم می‌خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان به طور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن‌ها و مراسم شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند.

