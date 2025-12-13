خبرگزاری کار ایران
یک مسئول انتظامی خبرداد؛

دستگیری قاتل مراسم عروسی در کمتر از یک ساعت در کوهدشت

کد خبر : 1727038
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری قاتل مراسم عروسی در کمتر از یک ساعت در یکی از مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی امانی روز شنبه بیست و دوم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در مراسم عروسی به دلیل تیراندازی‌های غیر متعارف با سلاح جنگی، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، قاتل را کمتر از یک ساعت شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند و سلاح به کار رفته نیز کشف شد. 

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه متهم انگیزه ارتکابی راعدم توانایی در کنترل سلاح و آشنا نبودن به اصول و فنون تیراندازی هوایی عنوان کرد و گفت: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شده است. 

سرهنگ امانی ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح گرم در جشن‌ها و دیگر مراسم تصریح کرد: هیچ شادی با شلیک گلوله معنا پیدا نمی‌کند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند یک جشن خانوادگی را به صحنه‌ای از غم و سوگ تبدیل کند. 

وی تصریح کرد: از بزرگان طوایف و برگزار کنندگان مراسم می‌خواهیم برای حفظ امنیت جان عزیزانشان به طور قاطع مانع استفاده از سلاح در جشن‌ها و مراسم شوند و از وقوع اینگونه حوادث جلوگیری کنند.

