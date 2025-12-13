صدور 92 هزار و 112 سند مالکیت شهری و روستایی در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی عسکری افزود: صدور اسناد مالکیت املاک روستایی از مهمترین اقدامات بنیاد مسکن است که مجموعه‌ای از فعالیت‌های حقوقی و فنی شامل تهیه و تنظیم مدارک و نقشه‌های لازم برای صدور اسناد اماکن روستایی را در برمی‌گیرد. این اقدام بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفکیکی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالکیت قانونی املاک صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در استان مرکزی تاکنون 77 هزار و 803 جلد سند روستایی در 728 روستا و همچنین 14 هزار و 309 جلد سند شهری در 30 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است. صدور سند مالکیت روستایی علاوه بر ساماندهی وضعیت کالبدی روستاها، موجب افزایش امنیت حقوقی و اقتصادی روستائیان شده و زمینه توسعه پایدار در مناطق روستایی را فراهم کرده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی اظهار داشت: تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی و صدور اسناد مالکیت املاک روستایی از جمله برنامه‌های بنیاد مسکن به شمار می‌رود که نتایج قابل توجهی در این استان به همراه داشته است. طرح هادی روستایی با هدف هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد زمینه برای توسعه و عمران، ارائه تسهیلات لازم برای بهبود مسکن روستاییان و تأمین عادلانه امکانات عمومی تهیه می‌شود.

عسکری به تعداد طرح‌های هادی روستایی که در استان مرکزی تهیه شده، مورد بازنگری قرار گرفته و یا در دست بازنگری است اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تاکنون در این استان 944 طرح هادی روستایی تهیه شده، 325 طرح هادی روستایی مورد بازنگری قرار گرفته و 132 طرح هادی روستایی نیز در دست بازنگری است. تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی از مهمترین فعالیت‌های بنیاد مسکن استان است.

وی بیان داشت: فعالیت‌های عمران روستایی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدامات بنیاد مسکن در امور کالبدی و آبادانی روستاهای کشور است که با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها، تأمین امکانات و هدایت فیزیکی برای بهبود شرایط زیست‌محیطی نقاط روستایی در سراسر کشور انجام می‌شود. بنیاد مسکن با اجرای طرح‌های هادی و صدور اسناد مالکیت، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستائیان و تثبیت مالکیت قانونی آنان ایفا می‌کند.

