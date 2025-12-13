۷۲ بوفه در مدارس گچساران باید تعطیل یا اصلاح شوند

به گزارش ایلنا از گچساران، " امین رضایی" در حاشیه بازدید از برخی بوفه های مدارس در این شهرستان به رسانه ها گفت: تنها چهار بوفه در مدارس شهرستان گچساران دارای آیتم های استاندارد است و ۷۲ بوفه باید تعطیل یا اصلاح شوند.

وی با بیان اینکه براساس گزارش کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان گچساران، متاسفانه اغلب مدارس با بوفه‌های غیراستاندارد، سرویس‌های فرسوده و کمبود امکانات، سلامت دانش‌آموزان را تهدید می‌کنند، اظهار داشت: علاوه براین موارد، شاهد مخازن آب زنگ‌زده و کمبود آبخوری در مدارس شهرستان بوده که سلامت بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز را تهدید می‌کند و آموزش و پرورش ناگزیر به اصلاح فوری زیرساخت‌ها است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: بررسی‌های میدانی کارشناسان نشان می‌دهد مجموعه‌ای از نواقص زیرساختی و بهداشتی در مدارس این شهرستان همچنان برطرف نشده و بخشی از آنها به مرحله هشدار رسیده است.

رضایی گفت: شرایط نامناسب بوفه‌ها، فرسودگی تجهیزات، ضعف نظافت و کمبود امکانات اولیه از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این ارزیابی است که ضرورت تصمیم‌گیری فوری و همکاری مؤثر آموزش و پرورش را یادآور می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۷۷ مدرسه تحت پوشش شبکه بهداشتی شهرستان گچساران هستند که از این تعداد، ۷۶ مدرسه دارای بوفه‌اند که بخش قابل توجهی از آنها شرایط لازم برای ادامه فعالیت را ندارند.

برخی مخازن آب مدارس، زمینه‌ساز بروز بیماری‌های گوارشی می‌شود

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد که «برخی مخازن آب مدارس زنگ‌زده‌اند و مدت‌هاست لایروبی نشده‌اند که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های گوارشی شود.»

رضایی گفت: سرویس‌های بهداشتی بسیاری از مدارس نیز بهسازی نشده، نظافت مطلوبی ندارند و تهویه استاندارد در آنها رعایت نمی‌شود، همچنین بخش قابل توجهی از کلاس‌ها فاقد حفاظ و توری پنجره هستند که علاوه بر مسائل ایمنی، زمینه ورود حشرات و مشکلات تنفسی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در بیشتر مدارس، جعبه کمک‌های اولیه تکمیل نیست و تجهیزات ضروری در موارد اضطراری وجود ندارد. تعداد آبخوری‌ها و سرویس‌های بهداشتی نیز در برخی مدارس با جمعیت ۳۰۰ نفری دانش‌آموزان تناسب ندارد.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه‌ و بویراحمد قرار دارد و هم‌اکنون ۲۶ هزار دانش‌آموز در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

این شهرستان با یاسوج مرکز استان حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد و از شهرستان های نفت و گاز خیز ایران بشمار می رود.

